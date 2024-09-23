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        Haberler Bilgi Magazin TAKIMLAR BELLİ OLDU! MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

        MasterChef'te takımlar belli oldu! MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

        MasterChef Türkiye'de heyecan kaptanlık yarışı ile sürdü. 19 kişinin kaldığı yarışmada bu hafta, mavi takım 10 kişi yarışırken, kırmızı 9 kişiyle mücadele verecek. MasterChef yeni bölümünde yarışmacılar mavi takım kaptanlığı almak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef kaptanlık oyunu gecesinde yarışmacılardan, 'Adana Kebap' yapmalarını istedi. En başarılı tabağın sahibi gecenin sonunda mavi takım kaptanı oldu. Mavi takım kaptanı dokunulmazlığın yanında kırmızı takım kaptanını belirleme şansını da yakaladı. İşte 23 Eylül 2024 Pazartesi haftanın yeni takımları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.09.2024 - 19:21 Güncelleme: 24.09.2024 - 00:21
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        • 1

          MasterChef'te 22 Eylül gecesi eleme heyecanı yaşandı. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı gecede, Yudum MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Yeni bölümde ise yarışmacılar mavi takım kaptanlığını alabilmek için tezgah başına geçti. Kaptanlık oyununun ardından kaptanlar, en güçlü takımı kurabilmek adına yarıştı. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 23 Eylül MasterChef kaptan kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

          MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı yemeği yapan Akın kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı oldu.

        • 3

          Mavi takım kaptanı Akın kırmızı takım kaptanı olarak Zübeyde'yi seçti.

        • 4

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

          Mavi Takım

          Akın (Takım Kaptanı)

          Eda

          Alper

          Semih

          Kaan

          Ezgi

          Hakan

          Erim

          Bera

          Nevzat

        • 5

          Kırmızı Takım

          Zübeyde (Takım Kaptanı)

          Onur

          Emre

          Kerem

          Şirin

          Beyza

          Muratcan

          Nigar

          Ayşe

        • 6

          MASTERCHEF KİM ELENDİ 22 EYLÜL 2024?

          MasterChef'te elenen son isim Yudum oldu.

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