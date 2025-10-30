Habertürk
        Tahta kaşık bastır diyen de var sarımsak sür diyen de... İşte tekrarlayan uçuklarla baş etmenin yolları

        Eskiler dudağımızda uçuk gördüğünde "Dün gece kötü bir rüya mı gördün?" diye sorarlar. Uçuk sanki hep korkuyla birlikte çıkarmış gibi gelir ama aslında uçuk bağışıklık sistemimizin düştüğünün göstergelerinden biridir. Uçuklar tekrarladığında can sıkıcı olabilir. İşte tekrarlayan uçuklarla baş etmenin yolları

        Giriş: 30.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:30
        Tekrarlayan uçuklarla baş etmenin yolları
        Bazen dudaklarımızda bazen yüzümüzün herhangi bir yerinde çıkan su dolu kabarcıklar, aslında Herpes simplex virüsü nedeniyle ortaya çıkan bir cilt sorunudur. Deride meydana gelen bu kabarcıklar çok nadir olsa da vücudumuzun herhangi bir yerinde de çıkabilir. Herpes simplex virüsü kendi içinde 2'ye ayrılır.

        HSV-1 adlı ilk virüs türü dudak ve yüz bölgesinde uçuk çıkmasına neden olurken HSV-2 virüsü genital bölgede uçuk çıkmasına neden olan bir virüstür.

        UÇUK NEDEN ÇIKAR?

        Uçuk çıkması için ilk koşul elbette Herpes Simplex virüsünü almış olmaktır. Bu virüs temas yoluyla alınır ve bir kez alındıktan sonra vücutta kalır. Bu da koşullar uygun olduğunda uçuk çıkarmanıza neden olur. Yani her seferinde yeni bir virüs buluşmasına gerek olmaz.

        Herpes virüsü tükürükle, öpüşmeyle, uçuğu olan bir kişinin eşyasını paylaşmakla ya da doğum esnasında anneden geçebilir.

        Virüs var diye her an uçuk çıkaracaksınız anlamına da gelmez. Evet virüs uçuğun ilk koşuludur ama zaman içinde uçuğu tetikleyen bazı şeyler vardır.

        Bunların ilki bağışıklığınızın düşük olmasıdır. Bağışıklığınızı düşüren şey bazen kan değerlerinizin düşük olması ya da hasta olmanız olabilirken bazen de stres ya da yorgunluk bağışıklık sistemini zayıflatan durumlardır.

        Bu gibi durumlarda herpes virüsü sinir hücrelerinden yola çıkarak dudaklara ya da derinin herhangi bir yerine oluşup uçuk oluşumuna neden olabilir.

        Kadınlarda uçuk oluşumunu tetikleyen durumlardan biri de hormonal değişikliklerdir.

        Adet dönemlerinde ya da hamilelik veya hormonal tedaviler zamanlarında bağışıklık sistemi düşer. Bu gibi durumlar da uçuğun ortaya çıkmasına neden olabilir.

        UÇUKLA NASIL BAŞA ÇIKILIR?

        Uçuk bazı insanlarda çok nadiren bazı insanlarda ise kronikleşmiş bir hale bürünüp sık sık çıkabilir. Kronikleşmiş durumlarda yani çok sık uçuk çıkarıldığı dönemlerde kesinlikle bir doktora görünmek, gerekirse tıbbi bir tedavi yolunu denemek oldukça önemlidir ama nadiren çıkan uçuklarla evde baş etmenin yolları var.

        Soğuk baskı: Uçuk çıkarken bir ağrıya neden olur. Bu ağrıyı uçuk çıkaranlar iyi bilir ve uçuğun çıkmak üzere olduğunu anlar. Bu ağrı geldiğinde ağrının olduğu bölgeye ya da su kabarcıklarının ilk halinin üzerine soğuk bir şeyler ya da direkt bir buz torbası koymak ağrıyı azaltıp yayılmasını yavaşlatabilir.

        Sarımsak baskısı: Sarımsak tek başına şifalı bir besin olduğu ve Antiviral özelliklere sahip sarımsak olduğu için uçuk çıktığında kabarcıkların üzerine kesik sarımsak dilimi sürmek uçuğun yayılmasını engelleyebilir.

        Düzenli ve yeterli uyku: Uçuğun bağışıklığınız düştüğünde çıktığını hatırlayacak olursak bağışıklığınızın yükselmesi için uyku saatlerinize dikkat etmeniz uçuğun iyileşmesini kolaylaştırır.

        Aloe Vera: Uçuk çıktığında çıktığı bölge tahriş olur ve hızlıca kurur. Bu bölgeyi uçuğun yayılmasına yol açmadan nemlendirmek oldukça önemlidir. Aloe vera, doğal nemlendirici ve anti-enflamatuar etkisi sayesinde uçuklu bölgedeki tahrişi önler.

        Stresi yatıştırmak: Stres bağışıklık sistemini baskılayan en önemli etkenlerden biridir. Bu baskılama da uçuğun tetikleyicilerinin başında gelir. Uçukla baş edebilmek için stresinizi yatıştırmayı öğrenmelisiniz.

        Güneş kremi kullanmak: Güneş ışınlarına maruz kalmak cilt bariyerini zayıflatıp uçuk çıkma ihtimalini artırır dolasıyla özellikle güneşli günlerde güneş kremi kullanmak önemlidir.

