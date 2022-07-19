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Tahran'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün İran'da ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere İran Cumhurbaşkanı Reisi görüşecek. Aynı zamanda Tahran'da gerçekleşecek Astana görüşmeleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin'in de katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile ikili bir görüşme de yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Reisi ile görüşecek
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AA / HABERTURK.COM
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ve Astana görüşmeleri kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşecek, Dini Lider Ali Hamaney ile bir araya gelecek, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.
Astana Üçlü Zirvesi marjında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek ve Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak Erdoğan, Putin ve Reisi ile ortak basında toplantısı düzenleyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zirve vesilesiyle Putin ile ikili bir görüşme de gerçekleştirecek.
HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
Ziyaret kapsamında,ilgili bakanların iştirakiyle tertiplenecek Konsey Toplantısı'nda, Türkiye-İran ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve Toplantısı'nda Suriye'deki güncel gelişmeler, PKK/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere bölge güvenliğine tehdit teşkil eden terör örgütleriyle mücadele, siyasi çözüme yönelik çabalar, insani durum ve Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşleri konularının istişare edilmesi öngörülüyor.
KİMLER EŞLİK EDİYOR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Son dakika: Tahran'da kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüşecek/tahran-da-kritik-zirve-cumhurbaskani-erdogan-rusya-devlet-baskani-putin-ve-iran-cumhurbaskani-reisi--3478492
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