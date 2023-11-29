Tahir Elçi davasında mahkemeden avukatlara ret

REKLAM advertisement1

Tahir Elçi'nin öldürülmesi ile ilgili 4 sanığın yargılandığı mahkeme, 6 Mart 2024'e ertelendi. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, 28 Kasım 2015'te, Sur ilçesindeki tarihi Dört Ayaklı Minare'nin PKK'lı teröristlerle çatışmalarda tahrip olmasına tepki göstermek amacıyla basın açıklaması yaptığı sırada, teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada başına isabet eden mermiyle yaşamını yitirdi.

Tahir Elçi'nin ölümüne ilişkin firari PKK'lı terörist Uğur Yakışır, 'Olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle, olayın meydana geldiği gün görevli olan tutuksuz sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin ise 'Bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek'ten 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapisle yargılandığı davanın 9'uncu duruşması, 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz yargılanan polis memurları S.T., F.T. ve M.S., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı, Elçi'nin eşi CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, bölge baro başkanları, Türkiye'nin yanı sıra Paris Fransa, İtalya ve İsviçre'den avukatlar ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da salonda hazır bulundu.

TÜBİTAK'IN HAZIRLADIĞI RAPOR OKUNDU

Duruşmada, önceki celselerde, Elçi ailesinin avukatlarının talebi doğrultusunda, olayın yaşandığı sokakta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne müdahale edildiği iddiasıyla dijital materyallerin incelenmesine ilişkin TÜBİTAK'ın hazırladığı rapor okundu. Raporda, iş yerinin güvenlik kamerasına ait olan 765 kamera kaydının incelendiği, cihazda ekleme, çıkarma, kesme ve montaj gibi müdahalenin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

YENİDEN KEŞİF TALEBİNE RET

Elçi ailesinin avukatları, dosyada delillerin eksik toplandığını iddia edip, olay yerinde yeniden keşif yapılmasını talep etti. Mahkeme, Elçi ailesinin avukatlarının olay yerinde keşif yapılması, tanıkların dinlenmesi gibi taleplerinin reddine, yakalama kararı çıkarılan terörist Uğur Yakışır'ın dava dosyasından ayrılmasına, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın duruşma savcısına gönderilmesine karar verip, duruşmayı 6 Mart 2024'e erteledi.

Mahkeme sonrası adliye önünde bir araya gelen grup adına konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, 8'inci ölüm yıl dönümünde maddi gerçeğin ortaya çıkması konusunda talepleri lehine karar alınmasını istediklerini söyledi. Eren, "Geçmişte 8 celsede olduğu gibi. Bugüne kadar 8 celsede kısmen de olsa, küçük de olsa yapmış olduğumuz taleplerin bir kısmı yerine geliyordu. Bugün, mahkeme heyeti, yaklaşık 12 ara karar kurdu. Bütün taleplerimizi reddetti. Bununla yetinmediler, daha önceki ileriki aşamada yapılması konusunda karar verdiği olay mahallindeki keşiften de vazgeçti. Daha önce dinlenmesi konusunda ileriki aşamalarda değerlendirilmek üzere dinlenecek tanıklardan da vazgeçti. Mahkeme aslında bugün 3 yıldır süregelen kovuşturma sürecindeki çizilen senaryonun son noktasını koydu" dedi.