Tahinli pide nasıl yapılır? Sorusu araştırılıyor. Tahanlı pide olarak da bilinen Bursa'nın bu enfes lezzeti tahinli pide tarifi, malzemeleri nelerdir?

MALZEMELER

Hamuru için;

3 su bardağı un

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 adet yumurta

1 adet yaş maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için;

1 su bardağı tahin

50 gram toz şeker



TAHİNLİ PİDE TARİFİ

Afiyet olsun...