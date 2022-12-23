Tahin Günde Ne Kadar Tüketilmeli? Tahin Bağırsakları Çalıştırır Mı?

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Ayrıca demir, mantar, kalsiyum, kalsiyum ve sodyum gibi önemli mineralleri içerir. Tahin, humus, helva gibi dünya çapında popüler gıdalarda yaygın olarak kullanılan bir maddedir.

Saf bir dokudur ve lezzetlidir. Etkileyici bir besin içeriğine sahip olan her mutfakta olması gereken yiyeceklerden biridir. Peki, tahin günde ne kadar tüketilmeli?

Tahin, besin içeriklerinin yanı sıra kalp sağlığını koruma, iltihaplanmayı azaltma, kanserle savaşan etkileri gibi pek çok fayda sağlar. Günde bir yemek kaşığı (15 gram) tahin tüketmenin sağlığa faydası oldukça etkilidir.

Tahin, Bağırsakları Çalıştırır Mı?

Beyin fonksiyonlarını geliştirir. Potasyum, manganez ve omega-3 yağ asitleri sinir dokularını ve hafızayı geliştirir.

Susam tohumları tahinin önemli bir bileşenidir. Bu sebeple Tahin, sindirime yardımcı, kan sulandırıcı ve tansiyon için gerekli bir mineral olan demir için özellikle iyi bir kaynaktır. Tahin bağırsakları çalıştırır mı? Tahin, iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olan ve bağışıklık ve kemik sağlığının korunmasında rol oynayan bir mineral olan selenyum açısından da zengindir. Bağırsakların çalışmasını sağlar, enerji üretimi için önemli olan tiamin (B1 vitamini) ve B6 vitamini bakımından da yüksektir.

Tahin, bir fitoöstrojen kaynağı olarak menopozdaki kadınlar için özellikle önemlidir. İçeriğindeki değerler progesteron seviyesini düzeltmeye ve hormonal dengesizliğin etkilerini hafifletmeye yardımcı olur. Günde 2 yemek kaşığı kadar yemek menopoz belirtilerini önemli ölçüde azaltabilirsiniz. Sıcak basmaları, halsizlik, ruh hali değişimleri zamanla azalacaktır.

Tahin Neyle Yenir?

Tahin temel besinler açısından zengindir. Ayrıca antiinflamatuar tekli doymamış yağ oranı yüksektir. Kanserle savaşma yetenekleri olabilecek kimyasallar içerir. Küçük görünen susam tohumları, içinde birçok besin taşır. Birçok yemek çeşidinde yer almasının nedeni de budur. Tahin, karaciğerinizi ve böbreklerinizi korumaya yardımcı olabilecek kimyasallar içeren susam tohumlarından yapılır. Peki, tahin neyle yenir? Tahini, pekmezle, yoğurtla tüketebilirsiniz. Hamur işi yapımlarını da ekleyebilirsiniz.

Kek, kurabiye ve açma tariflerinize ekleyebilirsiniz. Orta Doğu'da özellikle İsrail, Lübnan veya Filistin’de makarna ile birlikte tüketilir.

En çok tercih edilen yöntemi ise humusla birlikte servis edilme şeklidir.

Diğer kültürlerde ise dip sos olarak tercih ediliyor. Ayrıca tahin her yaştaki kadının vücuduna yardımcı olur.

Ürün sadece yenilenebilir değil, aynı zamanda saça maske olarak da uygulanabilir. Vitaminler ve yağ asitleri saça parlaklık katar, cildi sıkılaştırır ve güçlendirir.

Tahinin Zararları Var Mı?

Yüksek doğal antioksidan içerik sayesinde tahin, bağışıklığı kullanımlara yardımcı olur ve gözetlemeye dayanmayı kolaylaştırır. Erkek sağlığı için güç artırmak için kesinlikle doğal bir çözüm rolü oynuyor. Yüksek çinko içeriği, libido seviyesini yükselten doğal bir afrodizyak yapar. Bileşimindeki Omega-3, kronik yorgunluğun ve uzun süreli depresyon ve düzeninin korunmasına yardımcı olur. Tahinin zararları var mı? Sorusuna evet yanıtını verebiliriz. Aşırı kilolu kişiler ya da çocuklar ürünü dikkatli bir şekilde tüketilmelidir. Obez olanlar için tahin, tamamen terk edilmelidir.

Tahinin kalorisinin çok yüksek olduğu bir gerçek ve diyet yapan kişiler için tüketilmesi uygun değildir.

Bir Yemek Kaşığı Tahin Kaç Kalori?

Tahin, B1, B2, B3, B9, B5 vitaminlerinin yanı sıra bakır, fosfor, manganez, kalsiyum ve çinko içerir. Bu oldukça yüksek kalorili bir gıdadır. 1 yemek kaşığı tahin 90 kaloridir. 100 gramda 570 kalori vardır.