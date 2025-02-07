Taha Duymaz'ın annesi: İki yıldır nasıl yaşadığımı hiç bilmiyorum

Çektiği yemek videolarıyla sosyal medyada ünlenen Taha Duymaz, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası iki kardeşi ile Hatay'da enkaz altında kalarak vefat etmişti.

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Anne Meryem Duymaz, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde acısını dile getirdi: Benim günahsız yavrularım, ciğerlerim... İki yıldır nasıl yaşadığımı hiç bilmiyorum. Ciğerimde sönmeyen, dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz yavrularım. Taha'm, Melek'im, Umut'um. Rabbim, beni ahirette sizinle buluştursun. Rabbim, tüm acılı ailelere sabır versin. Bu acının tarifi yok. Rabbim düşmanıma böyle bir acı yaşatmasın. Ben sizi Rabbim'e emanet ettim yavrularım. Allah, sizden razı olsun. Allah, mekânınızı cennet bahçesinden bir bahçe eylesin. Benim gül kokulu yavrularım.

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