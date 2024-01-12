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        Haberler Magazin Taha Duymaz'ın annesinden yürek burkan sözler - Magazin haberleri

        Taha Duymaz'ın annesinden yürek burkan sözler

        Geçtiğimiz yıl 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'da iki kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz'ın annesi Meryem Duymaz, depremden bu yana Taha'nın mutfağından başka bir yerde uyuyamadığını söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:52
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          Hatay’ın Yayladağı ilçesinde yaşayan, yaptığı yemekleri tariflerini sosyal medyada paylaşan Taha Duymaz, kısa sürede milyonlarca insanın sevgisini kazanmıştı.

        • 2

          Sosyal medyada fenomen haline gelen ve görüntülerini milyonlarca insan izleyen 19 yaşındaki Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlere kardeşleri Umut ve Melek ile birlikte Hatay’ın Antakya ilçesinde yakalanmış ve hayatını kaybetmişti.

        • 3

          Taha Duymaz'ın ölümü ülkede birçok insanı üzmüş ve kardeşleriyle yan yana Yayladağı ilçesi Güveççi Mahallesi’nde bulunan aile mezarlığına defnedilmişti.

        • 4

          Anne Meryem Duymaz, çocuklarının mezarını her gün ziyaret ediyor.

        • 5

          Meryem Duymaz, depremden bu yana oğlu Taha’nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor.

        • 6

          "MEZARLARINA GELMEZSEM HASTA OLUYORUM"

          Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, "Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; bir sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha’m her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı. Taha’mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum."

        • 7

          "EVLADIM VEFAT ETTİĞİNDEN BERİ MUTFAĞINDA YATIYORUM"

          Depremden bu yana Taha’nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini ifade eden anne Meryem Duymaz, "Burada Taha’nın mutfağında yatıyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Gidiyorum, diğer odaya sonra yine mutfağa geliyorum. Mutfağa yatağımı serdim, burada yatıyorum. Taha’mın mutfağında yatıyorum, başka yerde yatamıyorum. Evladım vefat ettiğinden beri mutfağında yatıyorum. Çocuklar burada yatmamı istemiyor ama ben mutfakta yatmak istediğimi söylüyorum" ifadelerini kullandı.

        • 8

          "EVLATLARIMI ÖZLÜYORUM"

          Baba Mehmet Duymaz da evlatlarının acısını unutamadığını belirterek, "Neredeyse bir yıl olacak, hiç unutamıyoruz. Artık bir şeyimiz kalmadı. Bizim matemimiz 6 Şubat... Depremde üç evladım vefat etti, hepsini özlüyorum"şeklinde konuştu.

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