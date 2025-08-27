Taha Akgül'ün dedesi hayatını kaybetti
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül'ün dedesi Abdullah Akgül tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Giriş: 27.08.2025 - 16:25 Güncelleme: 27.08.2025 - 16:25
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül (88), hayatını kaybetti.
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı ve eski milli güreşçi Taha Akgül’ün dedesi Abdullah Akgül, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Merhum Abdullah Akgül’ün cenazesi, yarın Sivas Ayyıldız Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
