Taha Akgül: Herkesin federasyon başkanı olacağız

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Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışacak milli güreşçi Taha Akgül'ün şehir ziyaretleri devam ediyor. Bu kapsamda Sivas'a gelen Taha Akgül, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"HERKESİN FEDERASYON BAŞKANI OLACAĞIZ" Seçim çalışmaları kapsamında kulüpleri ziyaret ettiklerini söyleyen Akgül, "Tüm illerimizi, kulüplerimizi ziyaret ediyoruz, onların eksiklerini dinliyoruz. Rıza Kayaalp şampiyonumuzla beraber kulüplerimizi geziyoruz. Sağ olsunlar büyük bir ilgi ve teveccüh var. İnşallah önce milletimize daha sonra kulüplerimizi hocalarımızı, milletimizi kandırmayacağız. Öncelikle biz hep şunu söylüyoruz. Biz bu sporun içerisinden geldik. Seçim atmosferi belki siyasi bir süreç gibi gözükebilir ama biz herkesin şampiyonu olduk, herkesin federasyon başkanı olacağız, kucaklayıcı bir dille, birleştirici bir dille. Kulüplerimizle beraber oluyoruz, yöneticilerimizle beraber oluyoruz. Sağ olsunlar çok sıcak bir şekilde bizleri karşılıyorlar. Samimi bir şekilde bizleri karşılıyorlar. Bizlere cesaret veren bir Cumhurbaşkanımız var. Sağ olsunlar onun cesaretlendirmesiyle biz bu yola çıktık. Nasip olursa da inşallah bu süreç bittiğinde de Cumhurbaşkanımızın destekleri bize de çok önemli olacak" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZ MALZEME SIKINTISI ÇEKMEYECEKLER" Akgül, seçildiği takdirde güreşe modern ve yeni tesisler kazandıracaklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın destekleriyle inşallah güreşe, yeni tesisler, modern tesisler kazandıracağız. Altyapıda biraz sıkıntılarımız var, inşallah onları halledeceğiz. Kulüplerimizin sayısı yeterli durumda değil, inşallah nasip olursa kulüplerimizin sayısını arttırma anlamında, kulüplerimize ricacı olacağız. Biz şampiyonlar olarak, ekip olarak inşallah beraber hareket edeceğiz. Kurumlarımıza, belediyelere de ricacı olacağız. Kulüplerin açılması noktasında. Güreş ata sporumuz, manevi spor maneviyatı olan bir spor, peygamber sporu. Burada hizmet ehli olunması gerekiyor. Belediyelerimizin kurumlarımızın böyle düşünmesi gerekiyor. Biz bu bilinçteyiz. Nasip olursa kulüplerimize de, belediyelerimize de hep bunu anlatacağız. Biz gerçekten hizmet ehli olacağız. Biz de o yoldan geçtik. Naçizane giderken kulüplerimize 3 bin civarında eşofman takımı yaptırdık. Kendi imkanlarımızla yaptırdık. Çocuklarımıza da onlara hediye ediyoruz. Onların heyecanını görüyoruz. O eşofmanı giymek onlar için çok büyük bir gurur. Biz bunu biliyoruz. Çünkü biz yaşadık küçükken. O malzemeye ulaşamıyorduk. Şimdi onlara ulaştırıyoruz. Çocuklarımız malzeme sıkıntısı çekmeyecek. Ayakkabı sıkıntısı çekmeyecekler. Bunlar temel zaten federasyonumuzun yapması gereken şeyler. Bunlar ben büyük proje olarak söylemiyorum. Bunlar bizim temel görevlerimiz olacak. Rabbim bizleri utandırmasın. Milletimizden de dua bekliyoruz. Seçildiğimiz takdirde tüm illerimizi tekrardan gezeceğiz. Bunları sadece seçim süreci olmadığını inşallah göstereceğiz. Bir daha teşekkür mahiyetinde Türkiye turu atacağız" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR ELDE ETTİK" Türk güreş sporunu da değerlendiren Taha Akgül, "Şu an zaten Türkiye Cumhuriyet tarihinin en başarılı branşı güreş. 15 senedir de Rıza, Yasemin ve ben Türk güreşini sırtladık. Çok büyük başarılar elde ettik. Serbest güreşte ben tarihi rekorlar kırdım. Grekoromen güreşte de Rıza Kayaalp rekorlar kırdı. İnşallah seçildiğimiz takdirde 2028 değil, 2032 planları yapacağız. Master planı yapacağız. 2032 yılında altyapıdaki çocuklarımızı Avustralya Olimpiyatları'na hazırlamak için elimizden geleni yapacağız. Sivas Zara'ya geldik. Zara bizler için çok önemli. Benim memleketime geldik. Hamza müdürümüzün de çok emeği var. Sivas güreşin bana göre Türkiye'deki en önemli kentlerinden bir tanesi. Buranın toprağında, havasında, suyunda var. İnşallah Zara'dan da çok iyi şampiyonlar çıkacaktır. Bizlerin de destekleriyle" dedi.

"BEN MİNİKLER, YILDIZLAR VE GENÇLERDE HİÇ MADALYA ALAMADIM" Akgül son olarak gençlere güreşte pes etmemeleri gerektiğini söyleyerek, "Gençlere diyorum ki güreşi severek yapın. Hobi olarak yapılabilir mi? Yapılabilir ama bana göre hobi olarak biraz ağır spor. Başladığımızda da sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. Eğer 12 yaşında bu işe başladıysak sonuna kadar nasibimizi aramamız lazım. Gençlere onu söyledim. Ben yıldızlarda miniklerde ve gençler hiç madalya alamadım ama büyüklerde tarihi rekorlar kırdım. Onlara onu söylüyorum. Sabırla çalışacağız, çalışma ve beslenmeye dikkat edeceğiz. Allah'ın neyi, ne zaman takdir edeceği belli olmuyor. Küçük yaşlardaki madalyaları önemseyeceğiz ama çok fazla kafaya takmayacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. 'Önemli olan A takım, olimpiyat. Hep olimpiyatı düşünün' dedim. Çocuklara bunu aşılamamız lazım. Yeteneği belki sonradan çıkacak. Ergenlik çağına girecek, gelişim bir anda başlayacak ve kişisel yetenekler ortaya çıkacak. Küstürmeden onları kazanmalıyız. Onlarla bugün beraber olduk. İnşallah çok da faydalı oldu" diye konuştu.