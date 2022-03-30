Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, Avrupa Şampiyonası'ndaki madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi ve 9'uncu altın madalyasını Macaristan´da kazandı. 125 kiloda mindere çıkan Taha Akgül, Gürcü rakibi Geno Petriashvili karşısında 5-2 galip gelerek Avrupa Şampiyonu oldu. Bundan önce 9 kez Avrupa Şampiyonasına katılan Taha Akgül, birinde sakatlığı nedeniyle madalya kazanamamış, diğer 8 turnuvanın hepsinde altın madalyaya ulaşmıştı.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcuları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonluğunu 9'uncu kez elde ederek büyük bir başarıya imza atan milli güreşçimiz Taha Akgül ile aynı şampiyonada ülkemiz tarihinin 100'üncü altın madalyasını kazanan Feyzullah Aktürk'ü tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Erdoğan, paylaşımında Türk bayrağı emojisi de kullandı.