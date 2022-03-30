Macaristan´da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 92 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk altın madalya kazandı. Milli güreşçi, final maçında Bulgar Ahmed Sultanovich Bataev´i yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa Şampiyonaları tarihinde bugüne dek 99 altın madalya kazanan Türkiye, böylece 100'üncü altın madalyaya ulaştı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."