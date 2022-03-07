Fatih Çintimar, Dünya Atletizm Birliğinin (World Athletics), Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus ve Belaruslu sporcuları müsabakalardan men etmesini değerlendirdi.
Uluslararası federasyonların, savaşın durması adına Rusya'ya yaptırımlarla baskı kurmasının doğru olduğunu aktaran Çintimar, "Dünya Atletizm Birliği ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi böyle bir karar aldığına göre, bu doğrudur. Biz de 'Savaşa hayır.' diyoruz, savaşlar olmasın istiyoruz. Allah'a hamdolsun ki ülkemizi yöneten çok ciddi bir kadronun başında olan Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dirayetiyle bu savaştan kaza bela almadan, güçlenerek çıkacak bir ülke olmayı umuyorum. Öyle olacağına da inanıyorum. Sporun bu tip şeylerin içinde olmasını istemiyoruz ama Rusya'nın daha da büyük bir krize yol açmaması için bütün dünyanın müdahale etmesi gerekiyor. Spor da bu şekilde müdahale ediyor. Bunu destekliyoruz." diye konuştu.
Fatih Çintimar, Rusya'nın birçok branşta önemli sporculara sahip olduğuna dikkati çekerek, "Spor barış ve dostluktur. Sporcuların bu savaşı durdurmak için adım atması lazım. Rusya'da da çok büyük sporcular var. Bu savaşı durdurabilecek güçte olmasalar bile en azından durmasına katkı sağlamaları gerek. Olayı sakinleştirecek, ülkelerini bu konuda daha mülayim olmaya davet edecek girişimleri olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
"CİDDİ BİR ALTYAPI İLE GELİYORUZ"
Başkan Çintimar, Türk atletizminin geleceğini çok daha parlak gördüğünü söyledi.
İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda iyi sonuçlar aldıklarını anlatan Çintimar, şunları kaydetti:
"22 ülkenin olduğu bir Balkan ailesiyiz. Balkan Atletizm Federasyonu Başkanı olduktan sonra ilk organizasyona Türkiye'de ev sahipliği yaptık. 19 ülkeden sporcular katıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Ciddi ve önemli derecelere imza atıldı. Bütün branşlarda iyi sonuçlar aldık. Atletizmde altyapımızın gelişimi önümüzdeki dönemler için çok önemli. Bu gelişimi Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve Gençlik ve Spor Bakanı'mızın desteğiyle daha ileri taşımaya çalışıyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda genç sporcularımızla finallerde yarıştık. Bu genç sporcularımızla, önümüzdeki sene mart ayında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyalar kazanmak istiyoruz. Gençlerimiz bunu başaracağımızın sinyallerini veriyor. Atletizmde geniş ve ciddi bir altyapı ile geliyoruz."
Fatih Çintimar, 18-20 Mart'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dünya Salon Atletizm Şampiyonası'na 4 sporcuyla gideceklerini belirterek, "Hedefimiz İslam Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz Oyunları olduğu için, olimpiyatta final koşan sporcularımızın hiçbirini katılım hakları olmasına rağmen Belgrad'a göndermiyoruz. Amacımız, açıktaki büyük yarışlarda madalyalar kovalamak." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek sene mart ayında İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda 8 madalyayı geçmeyi planladıklarını vurgulayan TAF Başkanı Fatih Çintimar, "Bu organizasyonu da alnımızın akıyla düzenleyeceğiz. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası tarihimizde toplam 8 madalyamız var. Neden tek organizasyonda 8 madalyanın üzerine çıkmayalım? Çıkabilecek potansiyeldeyiz. Madalya alacak seviyede sporcularımız var. Bunları en iyi şekilde organize edip, gelecek sene bu salonda yapılacak yarışmalarda madalyaları alkışlamak istiyoruz." şeklinde konuştu.
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