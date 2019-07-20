20 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İzmir'in Konak ilçesinde, Ebru Uylasoy (26),tacizle suçladığı babasının arkadaşı Sebahattin Akarca'yı (69) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, perşembe günü, Eşrefpaşa semti Altıntaş Mahallesi 492 Sokak'ta 7 numaradaki binada meydana geldi. DHA'nın haberine göre, annesiyle tartışan Ebru Uylasoy, bir süre önce hayatını kaybeden babasının arkadaşı Sebahattin Akarca'nın evine gitti. Burada kalmaya başlayan Ebru Uylasoy, iddiaya göre bir süre sonra Akarca tarafından tacize uğradı.
UYARILARINA RAĞMEN TACİZE DEVAM EDİNCE...
Ebru Uylasoy, uyarılarına rağmen kendisini taciz etmeye devam eden Sebahattin Akarca'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akarca kanlar içinde yere yığılırken, Ebru Uylasoy evden kaçıp, polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, eve gittiklerinde Akarca'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan genç kadın, suçunu itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebru Uylasoy, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
YAŞLI ADAMIN YAKINLARI İDDİAYI YALANLADI
Eşrefpaşa semtinde önceki yıllarda kahvehane işleten Sebahattin Akarca, İzmir'in Çeşme ilçesinde toprağa verildi. Taciz iddialarının asılsız olduğunu öne süren Akarca'nın yakınları, Ebru Uylasoy'un sık sık Akarca'dan para istediğini, olayın da bu nedenle meydana gelmiş olabileceğini iddia etti.
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