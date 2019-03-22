İzmir’in Konak İlçesi Alsancak semtinde, 10 Ağustos 2017 gecesi, motosikletli iki kişinin tacizine uğrayan Derya Kılıç ve Seray Gürer, iddiaya göre polis memurlarından yardım istemek için yanlarına gittiklerinde onların, "Bu kılıkla size az bile yapmışlar" biçimindeki sözlü saldırısına uğradı. Polis memurunun bu sözüne itiraz eden genç kızlar, polis memuru O.Y. nin fiziki saldırısına da maruz kaldı. Olay görüntülerinin Show Haber’de yayınlanmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5 AY HAPİS VE PARA CEZASI

Polis memuru O.Y. hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yapılan yargılama sonrasında mahkeme, polis memuru O.Y.'yi önce, "kasten yaralama" suçundan 4 ay, "nüfuzu kötüye kullanmak" suçundan da 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanığın duruşmadaki iyi hali nedeniyle takdiri indirim yapan mahkeme, polis memuru O.Y.'nin toplamda 5 ay hapis cezası ile hakaret suçundan da bin 860 TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme O.Y.'yle ilgili hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verdi.

"MAHKEMENİN KARARI MEMNUNİYET VERİCİ"

Mağdur genç kızların avukatı Z. Cem Demirhan, verilen kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Bu karar, görevli memur dahi olsa, kadınlarımızın kıyafetine karışılamayacağını, hangi gerekçe ile olursa olsun kadınlarımızın darp edilemeyeceğini gösteren, hukuksuzluk ve haksızlık karşısında Türk adalet sisteminin herkese eşit mesafede olduğunu gösteren bir karardır. Kadınlarımızın kıyafetini yargılamanın ve bu yüzden onlara zarar vermenin karşılıksız kalmayacağı; Türk mahkemelerince himaye edilmeyeceği açıktır" diye konuştu.