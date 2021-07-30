TDK sözlüğüne göre tabii ki kelimesinin anlamı ve yazılışı merak konusu oldu. İşte Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre tabii ki yazılışı ve kelime anlamı

TDK'YA GÖRE TABİİ Kİ NASIL YAZILIR?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu'nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "tabii ki" ayrı yazılıyor.

Bazı kaynaklarda yer alan "tabiki" şeklindeki kullanımlar yazım hatasıdır.

TDK sözlüğünde yer alan tabii sözcüğünün anlamı ise şu:

1. isim Amaç ve çıkarları bir olanların oluşturdukları çalışma ortaklığı, teşrikimesai:

"Yaşları otuzu geçmemiş olmak şartı ile her çeşit grupla iş birliğine hazırdılar." - Haldun Taner

2. isim Bir işin çeşitli kişilerce yapılması:

"Başarılı oyunların hemen hepsinde bu yönetmen, müzikçi, dekorcu, ışıkçı iş birliği görülüyordu." - Salâh Birsel