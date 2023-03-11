T Harfiyle Başlayan Hayvan İsimleri: T Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Neler, Kaç Tane Var ve Hangileri?

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Bir kelimenin ortasında ve sonunda yer aldığında, telaffuz açısından büyük bir kolaylık sağlayan t harfi, bunun yanı sıra kelimelerin başlarında da yer alabilmektedir. Peki, t harfi ile başlayan hayvanlar hangileri? T harfi ile başlayan hayvanlar ve özellikleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

T Harfiyle Başlayan Kaç Tane Hayvan Var?

Türk alfabesinde ş harfinden sonra u harfinden ise önce gelen t harfi; birçok kelimenin başında, ortasında ve sonunda bulunabilen bir harftir. Bu özelliği sebebiyle birçok kavram ve ismin ilk harfi olarak karşımıza çıkan t harfine, hayvan isimlerinin başında da rastlamaktayız. Herkes tarafından bilinen Tavus kuşundan, görece daha az tanınan ve haberdar olunan Toy kuşuna kadar yaklaşık 100 kadar hayvanın isimleri t harfi ile başlamaktadır.

T Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri

Kullanım sıklığı açısından değerlendirildiğinde, Türk alfabesinde alt orta derecede kullanılan harfler arasında yer alan t harfinin, birçok hayvanın isminde ilk harf olarak karşımıza çıktığından bahsetmiştik. Bu başlık altında sayıca epey fazla olan bu hayvan isimlerinden 10 tanesini sizler için listeledik. İşte, t harfi ile başlayan hayvanlar…

Tavşan

Tilki

Timsah

Ton Balığı

Turna Balığı

Tırtıl

Tahta Kurdu

Turna Kuşu

Tibet Sığırı

Tembel Hayvan

T Harfi İle Başlayan Hayvanlar Hangileri?

Yukarıdaki ara başlık altında listelemiş olduğumuz hayvanların her biri kendine has birtakım özelliklere sahiptir. Kimi kara üzerinde kimisi ise suda yaşayan bu canlıların farklı özelliklerine gelin birlikte göz atalım:

Tavşan: Memeliler grubunun sıcakkanlı üyeleri arasında yer alan tavşanlar; sosyal canlılar olarak öne çıkmaktadır. Kendi içinde 60 farklı türe ayrılan tavşanların duyma yetileri ise oldukça gelişmiştir. Otçul oldukları için genellikle sebzeler ile beslenen tavşanların ortalama yaşam süreleri ise yaklaşık 15 yıldır.

Tilki: Köpekgiller ailesinin içinde yer alan tilkiler, hepçil canlılardır. 24 farklı türe sahip olan tilkiler genel olarak karada yaşayan ve kendinden küçük olan canlılarla beslenebildikleri gibi çok nadir olsa da büyük hayvanların yavrularını da avlayabilirler.

Timsah: Vücudu kemiğe benzeyen pullarla bezeli olan ve genel olarak su kenarı ve bataklıklarda yaşayan timsahlar, çoğunlukla gece avlanmaktadırlar. Ağırlıklı olarak Afrika, Madagaskar ve Amerika’da yaşayan timsahların ortalama yaşam süreleri ise türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Ton Balığı: Orkinos cinsine ait bir balık türü olan Ton balıkları; ılıman okyanuslar ve Akdeniz’de bulunmaktadırlar.

Turna Balığı: Etçil bir balık türü olan turnalar, avcı balıklar arasında yer almaktadır. Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya’da bulunabilen Turna balıkları, 1,5 metreyi varan uzunluklara ulaşabilmektedirler.

Tırtıl: Kelebeklerin larvası olan tırtıllar; renkleri sayesinde kolayca kamufle olabilen canlılar arasında yer almaktadır.

Tahta Kurdu: Serin ve nemli ortamlarda yaşamayı tercih eden tahta kurdu; özellikle ağaçtan imal edilen ürünlere zararlı olan bir böcek türüdür.

Turna Kuşu: Uzun bacaklı ve iri bir kuş türü olan turnalar; genel olarak sazlık bölgelerde yaşayan canlılardır.

Tibet Sığırı: Tibet, Himalaya ve Moğolistan coğrafyasında yaşayan bir sığır türüdür.

Tembel Hayvan: Tüm memeliler arasında en yavaş hareket eden canlı türüdür.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner