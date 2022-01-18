Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında katılan Attila Szalai'nin talipleri artmaya devam ediyor.

İngiliz Sky Sports, Premier Lig ekipleri West Ham United ve Newcastle United ile Serie A'dan Milan'ın Szalai'yi istediğini duyurdu.

Adı daha önce Chelsea ile de anılan Szalai'nin 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ile transfer olabileceği belirtildi.

2 milyon euro karşılığında Apollon Limassol'den transfer edilen 23 yaşındaki savunmacı, 50 maçta forma giyerken 3 gol attı, 2 asist yaptı.