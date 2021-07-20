Sylvie Meis, uzun bir süredir nişanlı olduğu Niclas Castello ile geçtiğimiz yıl eylül ayında İtalya'da dünyaevine girmişti.

Alman bir çağdaş sanatçı olan Castello, özellikle "öpücük" adlı heykeliyle tanınıyor.

İKİNCİ KEZ EVLENDİ



Meis, 2005'te Hollandalı futbolcu Rafael van der Vaart ile nikah masasına oturmuştu. Çiftin evliliği 2013'te sonlandı. İkilinin bu beraberliğinden Damian adında bir erkek çocukları bulunuyor.