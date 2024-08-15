Sylvester Stallone'den eşi Jennifer Flavin'e nostaljik doğum günü kutlaması

78 yaşındaki Hollywood yıldızı, 1997 yılında Jennifer Flavin ile evlendi. Çiftin birlikteliğinden üç kız çocukları oldu: Sophia (27), Sistine (26) ve Scarlet (22).

Jennifer Flavin, 1988'de Sylvester Stallone ile ilk tanıştığında henüz 19 yaşındaydı. O sırada Stallone 40'lı yaşlarında, iki kez boşanmış, dünyaca ünlü bir film yıldızıydı.