Sylvester Stallone'den eşi Jennifer Flavin'e nostaljik doğum günü kutlaması
Sylvester Stallone, iki yıl önce boşanmanın eşiğinden döndüğü 27 yıllık eşi Jennifer Flavin'in 56'ncı yaşını kutladı. Nostaljik fotoğraflar paylaşan Stallone, "Ben ve çocuklar senin kesinlikle muhteşem olduğunuzu düşünüyoruz" dedi
- 1
Sylvester Stallone, eşi Jennifer Flavin'in 56'ncı yaş gününü kutlamak için nostaljik fotoğraflar paylaştı.
Stallone, eşiyle bir teknede mayolarla çekilmiş eski fotoğrafını yayınlayarak ilişkilerinin ilk yıllarına bir bakış attı.
- 2
'Rocky' filminin yıldızı Stallone, sosyal medya mesajında "Jennifer, doğum günün kutlu olsun karıcığım! Ben ve çocuklar senin kesinlikle muhteşem olduğunuzu düşünüyoruz. Seni sonsuza kadar seviyoruz!" ifadesini kullandı.
- 3
78 yaşındaki Hollywood yıldızı, 1997 yılında Jennifer Flavin ile evlendi. Çiftin birlikteliğinden üç kız çocukları oldu: Sophia (27), Sistine (26) ve Scarlet (22).
Jennifer Flavin, 1988'de Sylvester Stallone ile ilk tanıştığında henüz 19 yaşındaydı. O sırada Stallone 40'lı yaşlarında, iki kez boşanmış, dünyaca ünlü bir film yıldızıydı.
-
- 4
İkili, 1990'da kırmızı halıda birlikte poz vererek ilişkilerine resmiyet kazandırdı. 1994'te Stallone'nin yazdığı mektupla şaşırtıcı bir şekilde ayrıldılar.
Flavin, Stallone'nin kendisini Janice Dickinson'la aldattığını söylediği bir röportajında, "Bana tükenmez kalemle yazılmış altı sayfalık bir mektup gönderdi. Oldukça özensizdi" demişti.
- 5
Nihayetinde 1995'te tekrar bir araya gelen çift, 1997'de evlenmeden bir yıl önce en büyük kızlarını kucaklarına aldı.
- 6
Çift yaklaşık iki yıl önce, boşanacaklarını açıklayarak şaşırttı. Ancak o dönem 25 yıllık evli olan çift, bir U dönüşü yaparak, evliliklerine bir şans daha verdi.
-