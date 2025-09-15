Habertürk
Habertürk
        Sydney Sweeney 7,5 metreden göle atladı - magazin haberleri

        Sydney Sweeney 7,5 metreden göle atladı

        Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, arkadaşlarıyla çıktığı göl tatilinde kendini 7,5 metrelik kayalardan aşağı bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 12:44 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:44
        7,5 metreden göle atladı
        Sydney Sweeney, Arizona ya da Utah'ta olduğu tahmin edilen göl tatilinde cüretkar atlayışlarını sosyal medyadan sergiledi.

        12 Eylül'de 28 yaşına giren ünlü oyuncu, göl kenarındaki kayaların üzerinden atlayış gerçekleştirmeden önce mayolu pozlar vermeyi ihmal etmedi.

        'Euphoria' ve 'White Lotus' gibi dizilerle tanınan ABD'li yıldız, 7,5 metrelik yükseklikten atlarken çok rahat görünüyordu.

        Sweeney, arkadaşlarıyla çıktığı tatilde, aynı zamanda su kayağı yapmayı da ihmal etmedi.

        Ünlü oyuncu, doğum günü tatilinden yansıyan kareleri, "Mars'a küçük bir gezi" notuyla paylaştı.

        #Sydney Sweeney
        #tatil
        #atlayış

