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        Haberler Magazin Swift'in müzik endüstrisindeki gücü: Taylor Swift'in rekor kıran serveti nasıl yükseldi? Taylor Swift'in serveti kaç dolar?

        Taylor Swift'in rekor kıran serveti nasıl arttı? Swift'in müzik endüstrisindeki gücü

        ABD'nin dünyaca ünlü şarkıcısı Taylor Swift, Time Dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmişti. Bloomberg, aynı zamanda 33 yaşındaki pop yıldızının milyarder olduğunu duyurdu. Swift'in net serveti 1,125 milyar dolara yükseldi. Peki, Taylor Swift'in rekor kıran serveti nasıl bu kadar arttı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:18
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        • 1

          Time Dergisi geçtiğimiz günlerde "Yılın Kişisi" olarak Taylor Swift'i seçti. Bu ünvan 1927 yılından bu yana ilk kez bir şarkıcıya verildi. Aynı zamanda servetini en çok yükselten ünlülerden birisi olan Swift, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre 1,125 milyar dolarlık bir servet kazandı.

        • 2

          BU STATÜYE ULAŞAN ENDER KİŞİLERDEN

          Swift'in serveti ABD ekonomisinin canlanmasına olanak sağlıyor. Yapılan veri analizi tahminlerine göre ünlü şarkıcının bu yıl ülkede verdiği 53 konserde, gayri safi yurt içi hasılasına 4,3 milyar dolar ekledi. Taylor Swift, sadece müzik ve sahnesiyle bu statüye ulaşan ender kişilerden.

        • 3

          SWİFT'İN SERVETİ NASIL YÜKSELDİ?

          Taylor Swift yaklaşık yirmi yıllık kariyerinde adını milyarderler statüsüne ekledi. Servetini, 385 milyon dolarla % 52 oranında artırarak 1 milyar 125 milyon dolara (32.603.523.750 TL) çıkardı. Swift; 2023 sona ermeden, dakikada 780 dolar (22.605 TL) kazandı.

          Taylor Swift, Forbes Dergisi'nin "2023'te Dünyanın En Güçlü 5 Kadını" listesinde 5'inci sırada yer aldı.

          Dünyaca ünlü şarkıcının bu yılki kazancı; 2023'te en çok para kazanan futbolcu Cristiano Ronaldo'nun yıllık kazancından 120 milyon dolar daha fazla.

        • 4

          Taylor Swift'in servetinin artmasını sağlayan ana unsurlardan birisi "The Era Tour" adlı konser turnesi oldu. Ayrıca Swift, sinema salonlarından da yüksek gelirler elde etti. Turne kapsamında 4 milyon 500 bin bilet satılırken, 60 konser düzenlendi. Turnenin hasılatı 850 milyon doları buldu.

          AMC'nin aktardığına göre sanatçının konser filmi "Taylor Swift: The Eras Tour", ABD ve Kanada'da vizyona girdiği hafta sonu 96 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek rekor kırdı.

          YILLARA GÖRE SERVETİ

          • 2009: 18 milyon dolar

          • 2022: 740 milyon dolar

          • 2023: 1 milyar 125 milyon dolar

        • 5

          TAYLOR SWİFT'İN SERVETİ NELERE EŞ DEĞER?

          • Süper Lig'deki 18 takımın futbolcularının toplam piyasa değerine. Taylor Swift, servetiyle kendi adını taşıyan bir lig bile kurabilir.

          • En çok Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid'in futbolcuların toplam piyasa değerine. Taylor Swift, futbol takımı kursa; Real Madrid'in toplam piyasa değeri 1 milyar 80 milyon dolar olan 33 oyuncusunu aynı anda transfer edebilir.

          • 2022 FIFA Dünya Kupası'ndaki bazı maçların oynandığı Doha'daki 44.089 kapasiteli Stadyum 974'ün maliyetine. Taylor Swift; kendisine 1 milyar dolar maliyeti bulunan böyle bir stadyum inşa ettirebilir.

          • 21.323 adet TOGG V2 RWD modelin satış fiyatına eş değerdir.

          Kaynak: Independent, Bloomberg

          Fotoğraflar: AP

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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