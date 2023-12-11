Taylor Swift'in servetinin artmasını sağlayan ana unsurlardan birisi "The Era Tour" adlı konser turnesi oldu. Ayrıca Swift, sinema salonlarından da yüksek gelirler elde etti. Turne kapsamında 4 milyon 500 bin bilet satılırken, 60 konser düzenlendi. Turnenin hasılatı 850 milyon doları buldu.

AMC'nin aktardığına göre sanatçının konser filmi "Taylor Swift: The Eras Tour", ABD ve Kanada'da vizyona girdiği hafta sonu 96 milyon dolar gişe hasılatı elde ederek rekor kırdı.

YILLARA GÖRE SERVETİ

• 2009: 18 milyon dolar

• 2022: 740 milyon dolar

• 2023: 1 milyar 125 milyon dolar