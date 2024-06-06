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        Haberler Spor Tenis Grand Slams Swiatek ve Paolini, tek kadınlarda Fransa Açık finaline yükseldi - Tenis Haberleri

        Swiatek ve Paolini, tek kadınlarda Fransa Açık finaline yükseldi

        Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini, adlarını finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 20:50 Güncelleme: 06.06.2024 - 20:50
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        Swiatek ve Paolini finalde
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        Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki yarı final maçları yapıldı.

        2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, 2022 finalisti Coco Gauff'u (3 numaralı seribaşı) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.

        Diğer eşleşmede ise kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Paolini ile dünya 38 numarası Mirra Andreeva karşılaştı.

        Paolini, 17 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Swiatek'in rakibi oldu.

        Roland Garros tek kadınlar finali, 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

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