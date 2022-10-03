İsveçli biyolog, genetikçi ve bilim insanı olan Svante Paabo, 2022 Nobel Tıp Ödülü'nün sahibi oldu. Paabo'nun ödülü kazanmasının ardından bilim insanının çalışmaları ve başarıları araştırılmaya başlandı. Peki, Svante Paabo kimdir? İşte 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazanan Svante Paabo çalışmaları ve başarıları...
SVANTE PAABO KİMDİR?
Svante Paabo, 1955 yılında İsveç'in başkenti Stokholm'de doğdu ve doktorasını 1986 yılında Uppsala Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra Leipzig, Almanya'da Max Planck Enstitüsü Evrimsel Antropoloji Genetik bölümü başkanı oldu. 1992 yılında, Alman Araştırma Kurumu'ndan Almanya'nın en önemli araştırma ödülü olan Gottfried Wilhelm Leibniz Ödülü'nü aldı.
Ağustos 2002'de Pääbo'nun araştırma birimi, eksik ya da hasarlı olması dil kabiliyetinin gelişmesinde sorunlara yol açan bir gen olan "Lisan geni" FOXP2'yi bulduklarını açıkladılar.
Pääbo, aynı zamanda ilk çağ insanları ve diğer antik topluluklar üzerine modern genetik yöntemlerini kullanarak çalışmalar yürüten bir bilim dalı olan paleogenetik'in kurucusu olarak bilinir. 2006 yılında, Neandertal'lerin gen haritasının tamamını yeniden inşa edilmesi planını açıkladı. 2007 yılında Pääbo, Time dergisi tarafından yılın etkili 100 kişisi listesine alındı.
İsveçli biyolog Svante Paabo 2022 Nobel Tıp Ödülü'nü kazandı. İsveçli bilim insanı Paabo, ödüle 'soyu tükenmiş homininlerin genleri ve insan evrimi' başlıklı çalışmasıyla layık bulundu.
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