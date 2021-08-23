Kalplere dokundu!

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Sanatçı Suzan Kardeş, gece boyunca birbirinden güzel şarkılar ve muhteşem sahne performansları ile müzikseverleri kendisine hayran bıraktı. Kardeş, geçmişte ismi Bardakçı Koyu ile sıkça anılan duayen isimlerden; Zeki Müren ve Müzeyyen Senar’ın şarkılarını seslendirerek, bir sürprize imza attı.

Okuduğu şarkılarla müzikseverlerin ruhuna dokunan Suzan Kardeş, geceye iz bırakan bir sahne sunumu ile usta ikiliyi andı. Eğlenceli duruşu ve keyifli sahnesi ile yüzlerce kişi tarafından takip edilen Kardeş, konserin devamında şarkılarını sevenleriyle hep bir ağızdan söyledi.

Gerçekleştirdiği eğlenceli sahneleriyle sezonu yoğun bir şekilde geçiren sanatçı, sevenleriyle konserlerde buluşmaya devam edecek.