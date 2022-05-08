Suzan Kardeş, Hıdırellez'i üç şehirde kutladı

Sözü ve müziği Sezen Aksu'ya ait yeni şarkısı 'Bi Git' ve "Suzan'ın Hıdırellez Bahçesi" kutlamaları ile çifte mutluluk yaşayan Suzan Kardeş, Hıdırellez konserleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Edirne'de sevenleriyle buluştu. Kutlamaların ön ayağında 3 Mayıs Salı günü İstanbul Beylikdüzü'nde konser veren Kardeş, Hıdırellez Bayramı öncesi İstanbullulara keyifli bir gece yaşattı.
İZMİR'DE HIDIRELLEZ KÜLTÜRÜNÜN TAŞIYICISI İLAN EDİLDİ
İstanbul'un ardından 5 Mayıs Perşembe günü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonu ile Kültürpark’ta düzenlenen kutlamalara katılan Suzan Kardeş, bolluğun ve bereketin simgesi olan Hıdırellez heyecanını İzmirliler ile paylaştı. 'Kültürel Miras ve UNESCO alanında Hıdırellez' söyleşisi ile etkinliklere katılan ünlü sanatçı, akşam olduğunda ise fuar alanına kurulan sahnede konser verdi. Orkestrası, dansçıları ve performansı ile izleyen herkese büyük bir sevinç yaşatan Suzan Kardeş, şarkılarını alanı dolduran binlerce kişi ile hep bir ağızdan söyledi.
Sahnesine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i davet eden Suzan Kardeş, İzmir Marşı ile büyük bir coşku yaşattı. Başkan Tunç Soyer ünlü sanatçıya "Şahanesiniz, güzel İzmirliler bu akşam bütün dilekleriniz gerçek olsun. İyi ki varsınız, iyi ki İzmirliyiz. Suzan Kardeş, bizi çok mutlu ettin, sen kültür taşıyıcısın. İyi ki geldin ve bizimlesin." dedi. Sahnenin ardından Hıdırellez ateşi yakıldı. Suzan Kardeş ve orkestrası bu alanda da mini bir gösteri yaptı.
Suzan Kardeş, daha sonra Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen "Hıdırellez ve Dallık Şenlikleri" kapsamında Hıdırellez kutlamalarını sürdürdü.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki şenlik alanına izleyicilere hazırladığı Hıdırellez keselerini hediye eden Suzan Kardeş, burada ritüellerini anlattı. Ünlü sanatçı, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan çiçek ve plaket aldı. Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Suzan Kardeş'in Hıdırellez konusunda UNESCO'dan takdir alan tek sanatçı olduğunu söyledi. Trakya bölgesinin en büyük Hıdırellez şenliği Suzan Kardeş konseri ile renkli görüntülere sahne oldu. Suzan Kardeş, KİSEV'e bağışta bulunarak Keşanlı kızlara destek verdi.
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