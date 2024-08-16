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        Haberler Gündem Çevre Suyu azalan Kura'yı yosun kapladı | Son dakika haberleri

        Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı

        Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, balıklar su yüzeyine çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:38
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          Ardahan'da son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı göl ve akarsuların su seviyesi düştü.

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          Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.

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          Nehrin tarihi Ardahan Köprüsü ile Millet Bahçesi bölgelerinde yoğun yosun oluştu.

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          Suların çekilmesiyle nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.

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