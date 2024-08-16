Suyu azalan Ardahan'daki Kura Nehri'ni yosun kapladı
Ardahan'da hava sıcaklığının etkisiyle suyu azalan Kura Nehri'nde yoğun yosun oluştu, balıklar su yüzeyine çıktı
Giriş: 16.08.2024 - 12:29 Güncelleme: 16.08.2024 - 12:38
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Ardahan'da son günlerde havaların sıcak seyrettiği kentteki bazı göl ve akarsuların su seviyesi düştü.
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Kent merkezinden geçen Kura Nehri'nin de suyu büyük ölçüde azaldı.
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Nehrin tarihi Ardahan Köprüsü ile Millet Bahçesi bölgelerinde yoğun yosun oluştu.
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Suların çekilmesiyle nehir, balıkçıl kuşlar ile martıların uğrak yeri oldu.
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