ABD Gizli Servisi, Başkan Biden'ın koruma ekibini Trump'ı koruması için atadı

ABD Başkan Adayı Donald Trump'ın geçtiğimiz ay ABD'nin Pennsylvania eyaletinde kılpayı kurtulduğu suikast girişiminin ardından eleştirilerin odağında olan ABD Gizli Servisi, kritik bir kara alarak mevcut Başkan Biden'ı korumakla görevli olan ekibi Trump'ı koruma görevine atadı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi birkaç kişi, Gizli Servis'in geçen ay kendisine yönelik suikast girişiminden bu yana eski Başkan Donald J. Trump'ın güvenliğini, Başkan Biden'ın koruma ekibinin bir kısmını geçici olarak Trump'a kaydırmak da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde güçlendirdiğini söyledi.

Hayattaki tüm başkanları koruma görevi olan Gizli Servis ayrıca, Trump'a gelecekteki açık hava mitinglerinde daha fazla koruma sağlamak için mermileri püskürtmek üzere tasarlanmış balistik cam da sağladı.

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Bir Gizli Servis yetkilisi, Trump'a yönelik artan şiddet tehdidinin, Biden'ın son dönemde seyahat programını azaltmasıyla birleşince bu adımın hem gerekli hem de uygulanabilir olduğunu belirtti.

Beyaz Saray sözcüsü konuyla ilgili yorum yapmazken, Trump'ın kampanya sözcüsü de yorum yapmayı reddetti.

Trump'a suikast girişimi

Gizli Servis, 13 Temmuz'da Butler, Pa'daki bir açık hava mitinginde silahlı bir saldırganın Trump'a ateş açmasından bu yana kara bulutlar altında. Saldırıda Trump'ın kulağı sıyrılmış, bir seyirci ölmüş ve iki kişi de ağır yaralanmıştı. F.B.I. olayı soruşturuyor ve kongre liderleri de soruşturma başlattı.