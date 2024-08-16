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        Haberler Dünya NASA: Norveç’teki Svalbard Adaları’nda buzul erimesi rekor düzeye ulaştı | Dış Haberler

        NASA: Norveç’teki Svalbard Adaları’nda buzul erimesi rekor düzeye ulaştı

        NASA, yüksek sıcaklıkların Norveç takımadalarındaki buzulların rekor düzeyde erimesine neden olduğunu açıkladı. Açıklamada, "23 Temmuz'da tüm zamanların günlük yüzey erimesi rekoru kırıldı" denildi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 11:29 Güncelleme: 16.08.2024 - 11:29
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        NASA açıkladı: Buzullarda rekor erime
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        NASA İklim Servisi, Norveç’e bağlı takımada Svalbard’da bulunan buzulların yüksek sıcaklıklar nedeniyle rekor düzeyde erimeye başladığını duyurdu.

        Açıklamada, “Yüksek yaz sıcaklıkları Norveç takımadalarındaki buzulların rekor düzeyde erimesine neden oldu. Dünyanın en kuzeyindeki buzullardan bazılarına ev sahipliği yapan Svalbard, gezegenin en hızlı ısınan yerlerinden biri. Buzulları 23 Temmuz'da tüm zamanların günlük yüzey erimesi rekorunu kırdı” denildi.

        Norveç’e ait Svalbard takımadaları, küresel ortalamadan 6 kat daha hızlı ısınıyor. Bilim insanlarına göre kutup ayılarının risk altında olduğu Svalbard, iklim değişikliğinin en somut görüldüğü bölge.

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