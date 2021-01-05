Yunan medyası iddia etti! Suudi F-15'leri Girit'e!

DHA

Ege ve Doğu Akdeniz'de gerilimi artıran Yunanistan'ın Türkiye korkusu büyüyor. Yunan medyası Birleşik Arap Emirlikleri, (BAE),Mısır, Fransa, ABD, İsrail'in ardından Suudi Arabistan'ın da oyuna dahil olacağını aktardı.

YUNANİSTAN TATBİKATLARI ARTIRMIŞTI

DHA'da yer alan habere göre politik ve ekonomik yönden gittikçe köşeye sıkışan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Türkiye karşıtı müttefikleriyle birlikte gerilimli sularda birçok tatbikata girişmişti.

SUUDİ ARABİSTAN TATBİKATA KATILIYOR

Yunan medyası, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emriyle Girit'e inecek F-15 jetlerinin, Yunan savaş uçaklarıyla birlikte Doğu Akdeniz'de tatbikata katılacağını duyurdu.

GENİŞ BİR F-15 FİLOSUNA SAHİP

ABD ve Japonya'nın ardından dünyadaki en büyük F-15 filosuna sahip Suudi Arabistan'ın göndereceği jetlerin Yunan pilotlar tarafından da kullanılacağı da ifade edildi. Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs, 30 Kasım- 6 Aralık tarihlerinde Mısır'ın İskenderiye kıyısı açıklarında ortak hava ve deniz tatbikatı başlatmıştı.