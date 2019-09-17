Suudi Arabistan'daki dünyanın en önemli enerji tesislerine yönelik saldırı artık bir mihenk taşı olmuştur. Vuran İHA mı, füze mi, kim düzenlendi bilinmiyor. Amerika’da müttefikini son teknolojiye sahip olmasına rağmen koruyamamış, o da tartışılıyor. Yemen'de Suudi güçleriyle savaşan Şii Husi güçleri saldırıyı üstenmiş olsalar dahi ABD İran'ı suçluyor. Ve işler karışıyor. Bu işin siyasi tarafı.

Saldırılar sebebiyle Suudi Arabistan'ın petrol ihracat kapasitesi yarıya indi. Dünya petrol üretimi %5 düştü. İşin ekonomik boyutu da büyük. Dengeleri değiştirecek cinsten.

Şimdi gelelim konunun en önemli tarafına. Savunma sanayinin ilginç gelişmeler yaşanan insansız hava araçları boyutuna…

Öyle görünüyor ki bu olayda hem kamikaze İHA'lar hem de seyir füzeleri kullanılmış. Husiler 10 adet İran üretimi Ebabil 2 benzeri Qasef 1 kamikaze İHA'sı kullandıklarını zaten açıkladılar. ABD ise 17 adet hava aracının başarılı olduğunu söylüyor ve seyir füzelerinin üzerinde duruyor. İki açıklama arasında bir rakam farkı var. Ayrıca Yemen'li Husiler, İran yardımıyla İHA ve seyir füzesi kabiliyetine sahipler. Yani ABD’yi haklı çıkaracak yeterli argüman var. Ancak işin muhatabı Husiler ise mevzu başka, İran ile irtibatlı olursa hadiseler başkalaşabilir.

Husiler tarafındaki sıkıntılı konu menzil yetersizliği. Husiler bulundukları yerden Aramco’yu vuracak menzilde ürünlere sahip olmadıkları, dolayısıyla adresin başka yer olabileceği hususu ABD’nin gündeminde. Irak içindeki İran destekli grupların Basra'dan yapmış olabilecekleri de değerlendiriliyor.

Ancak Husiler, daha önce de Riyad’ın kuzeyinde, Yemen'den en az 800 km uzaklıkta bulunan boru hattı pompa istasyonlarını da kamikaze İHA'larla vurmuşlardı.Dolayısıyla 2 Aramco rafinerisi biraz daha uzakta olduğu için onları da varabilecekleri göz ardı edilmemesi gerekiyor. Ayrıca İran da bu kadar detayları hesap edecek bir ülke.

Neden Suudi veya ABD sistemleri engelleyemedi?

ABD veya onun desteğiyle Suudi sistemlerinin bu saldırıları neden engelleyemediği sorusu önemli. Cevabı da iki alternatifli olarak verilebilir.

Birincisi, çok fazla hava aracıyla aynı anda saldırı yapılarak hava savunma sistemleri başarısız hale getirilmiş olabilir. Hedefe ulaşan hava aracı sayısı 17 adet olarak ifade edildiği göre çok sayıda sisteminin hedefe ulaşmadan düştüğü yada düşürüldüğü söyleniyor.

İkincisi ise, kamikaze İHA'ların boyutlarının küçük ve aynı zamanda kompozit ağırlıklı malzemeden olması nedeniyle radar kesit alanlarının oldukça düşük kalıyor. Görülmesi bile zor oluyor. Bu sebeple klasik hava savunma radarlarıyla tespiti ve aynı zamanda kilit atılması oldukça zor.

Özetle, dünya yeni ve farklı bir döneme girmiş durumda. Kümeler halinde kamikaze İHA’lar ve seyir füzeleri yeni tartışma alanımız.