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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'da

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman resmi ziyaret kapsamında Ankara'ya geldi. Ankara'ya gelen bin Selman'ı Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşılanıyor. Ziyaret Bin Selman’ın Türkiye’ye yapacağı ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

22.06.2022 - 16:30 | Güncelleme: ABONE OL
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Ankara'da
Suudi Veliaht Prens Selman Ankara'da
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HABERTURK.COM

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman resmi ziyaret kapsamında ilk kez Ankara'ya geldi.

Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman Ankara ziyaretinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandı.

Resmi törenin ardından Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile başbaşa görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetlerarası görüşme yapılacak. Görüşmelerin ardından ise resmi akşam yemeği verilecek.

"YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesine ilişkin Reuters'a konuşan Türk bir yetkili, "İlişkilerde normalleşme hedefleniyor. Yeni bir dönem başlayacak." dedi.

İsminin açıklanması koşuluyla Reuters'a konuşan yetkili, olası swap anlaşmalarının görüşüleceğini, enerji, ekonomi ve güvenlik alanında anlaşmaların imzalanacağını dile getirdi.

Gündemde Körfez, Suriye, Libya gibi bölgesel konular yer alırken, ikili ilişkiler de masaya yatırılacak. Enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda, tarım ve savunma sanayi alanlarında iş birliği konuşulacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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