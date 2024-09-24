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        Haberler Gündem Güncel Suudi Arabistan Ulusal Günü kutlandı | Son dakika haberleri

        Suudi Arabistan Ulusal Günü kutlandı

        Suudi Arabistan Ulusal Günü'nün 94'üncü yıl dönümü Ankara'da kutlandı. Resepsiyona katılanlar arasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak, Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Ciner Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Çakır da vardı

        Giriş: 24.09.2024 - 12:21 Güncelleme: 24.09.2024 - 13:13
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        Suudi Arabistan Ulusal Günü kutlandı
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        Suudi Arabistan Milli Günü, Ankara’da kutlandı. Resepsiyona Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ın yanı sıra Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ve Ciner Medya Ankara Grubu Temsilcisi Fevzi Çakır katıldı.

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad Abualnasr resepsiyonda açıklamalarda bulundu.

        “SUUDİ ARABİSTAN İLE SAVUNMA ALANINDA VERİMLİ İCRAATLAR GERÇEKLEŞTİRİYORUZ”

        Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğine değinen Bakan Güler, “Kutsal topraklara ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, Türkiye için de çok özel bir yere sahiptir. Suudi Arabistan ile muhtelif alanlarda işbirliğimizi sürdürüyoruz. Özellikle ekonomik ve ticaret hacmimiz gün geçtikçe yüksek seviyelere çıkmaktadır. Enerji, lojistik ve ulaştırma alanında yürüttüğümüz projeler de ülkelerimizin gücüne güç katmaktadır. Bakanlık olarak biz de savunma ve güvenlik alanında Suudi Arabistanlı muhataplarımızla görüşerek verimli icraatlar gerçekleştiriyor, tecrübe paylaşımında bulunuyoruz” diye konuştu.

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        “SUUDİ-TÜRK İLİŞKİLERİNİN TARİHÎ VE KÖKLERİ SAĞLAM”

        Abualnasr ise “Bugün Krallık, 94. Ulusal Günü kutluyor. Türkiye'deki dostlarımız, kardeşlerimiz ve yetkililerimizden oluşan büyük bir kalabalığın bugün bizimle birlikte olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Suudi-Türk ilişkilerinin elbette tarihi ve kökleri sağlam. Ayrıca 2023 yılında Suudi Arabistan'dan 800 binin üzerinde turist Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz şubat ayında iki ülkeden çok sayıda bakanın ve yetkilinin katıldığı Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu'nu İstanbul'da gerçekleştirdik. İş insanlarının yanı sıra iki ülke arasında yatırım ve ticaret imkânları ve bunların nasıl geliştirilebileceği de ele alındı.” ifadelerini kullandı.

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