İlk Suudi kadın yarış pilotu F1 büyükelçisi olarak atandı!

Suudi Arabistan'ın ilk kadın yarış pilotu Reema Juffali, ülkesinin bu hafta Cidde'deki Formula 1 Grand Prix'si için büyükelçi olarak atandı.

29 yaşındaki pilot, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Büyükelçi olarak seçilmekten inanılmaz derecede onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Juffali, "Hafta sonu yapılacak yarışlara katılmayı gerçekten dört gözle bekliyorum. Umarım hikayem ve yolculuğum hayallerinin peşinden gitmeyi düşünen herkese biraz ilham verebilir." dedi.

Suudi Arabistan, 2018'de kadınların araba kullanma yasağını kaldırmıştı. Juffali aynı yıl yarışan, ehliyet sahibi ilk Suudi kadın oldu.

Sezonun 21. yarışı Suudi Arabistan Grand Prix'si, 5 Aralık'ta yapılacak.