Suudi Arabistan'da iş ilanına şaşkınlık yaratan başvuru!

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Suudi Arabistan'da 30 kadın tren makinist alımına yönelik iş ilanına 28 bin kişi başvurdu.

İspanyol demiryolu operatörü Renfe Çarşamba günü yaptığı açıklamada, akademik geçmiş ve İngilizce seviyesinin çevrimiçi bir görüşme ile değerlendirileceği bununla birlikte aday sayısının yarıya indirileceğini belirtildi.

Seçilen 30 kadın, bir yıllık ücretli eğitimin ardından Mekke ve Medine şehirleri arasında hızlı tren kullanacak.

30 kadının alınacağı iş ilanın 28 bin kişinin başvurması şaşkınlık yarattı. Renfe, yerel işlerde kadınlar için fırsat sunmayı hevesli olduklarını belirtti. Şu anda trenlerinin sürmek için 80 erkek görevli, 50 kişi ise eğitim görüyor.

Suudi Arabistan'da kadınların araba kullanmasına bile 2018 yılına kadar izin verilmiyordu. Katı cinsiyet kurallarına uyulmak zorundaydı, kadınlar yakın zamana kadar öğretmen, sağlık çalışanı gibi kısıtlı alanlarda çalışabiliyordu

Ülkede kadınların işgücüne katılımı son beş yılda neredeyse iki katına çıkarak yüzde 33'e yükseldi.