14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın ismi verilmeyen güvenlik sözcüsü, yerel saatle sabah 04.00'da ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikada yangın çıktığını belirtti.
Şirketteki güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle yangınların kontrol altına aldığını ifade eden Sözcü, 2 fabrikadaki yangının SİHA saldırısı sonucu çıktığını belirtti.
Sözcü, SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir tarafı suçlamazken Husiler yaptıkları yazılı açıklamayla saldırıyı kendilerinin düzenlediklerini ima etti.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Suudi Arabistan'ın Al Arabiya televizyonu da kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.
Televizyonun haberinde, şu ana kadar yangında ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.
Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin toplu ölümüne yol açıyor.
HUSİLER: İKİ TESİSE SALDIRI DÜZENLEDİK
Yemen’deki İran destekli Husiler, 10 insansız hava aracı (İHA) ile Suudi Arabistan’ın petrol şirketi Aramco’ya ait iki petrol tesisine saldırı düzenlediklerini açıkladı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait iki petrol tesisine 10 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediklerini açıkladı. Seri, saldırının doğru şekilde yapıldığını ve geniş kapsamlı bir istihbarat operasyonu sonrasında geldiğini ifade etti. Suudi İçişleri Bakanlığından bu sabah yapılan açıklamada, yerel saatle 04.00 sıralarında ülkenin doğusundaki Abqaiq ve Hujrat Khurais bölgelerinde Aramco Şirketi'ne ait iki tesisinin İHA saldırısına uğradığını ve iki yangının çıktığını duyurmuştu.
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