07 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda ülkedeki Suudi Arabistan diplomatları tarafından zorla alıkonulan Suudi Arabistan vatandaşı Rahaf Muhammed al-Qunun, Birleşmiş Milletler'den (BM) herhangi bir ülkeye sığınma talebinde bulundu.
Resmi olmayan Twitter hesabından yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan vatandaşı genç kız Rahaf Muhammed al-Qunun, Tayland'ın Bangkok Havalimanı'nda SuudiArabistan Bangkok Büyükelçiliği diplomatları tarafından zorla alıkonuldu.
"SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU PASAPORTUMA EL KOYDU"
Qunun, "Suudi Arabistan Büyükelçiliği pasaportuma el koydu. Beni hasta olmakla ve yaptıklarımın bilinçsizce olduğu konusunda suçluyorlar." dedi.
Akıl sağlığının yerinde olduğunu vurgulayan Qunun, "Ben gerçek bir tehlike içindeyim." ifadelerini kullandı.
BM'DEN SIĞINMA TALEBİ
Qunun, Tayland makamlarının kendisine sığınma konusunda yardımcı olmadığını belirterek, BM'den herhangi bir ülkeye sığınma imkanı verilmesi için talepte bulundu.
Öte yandan, Suudi Arabistan'ın Bangkok Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Abdulilah eş-Şuaybi, el-Khalejia televizyon kanalına yaptığı açıklamada, genç kızın ülkede bir otel rezervasyonun ve geri dönüş biletinin bulunmadığını belirterek, bu nedenle havalimanı makamları tarafından alıkonulduğunu, büyükelçiliğin pasaportuna el koymasının ise söz konusu olmadığını ifade etti.
Genç kızın ailesinin yaşadığı Kuveyt'e geri götürüleceğini vurgulayan Şuaybi, sosyal paylaşım sitelerinde Rahaf Muhammed al-Qunun'un durumuna ilişkin yayımlanan her şeye itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.
Twitter ve Youtube üzerinden Bangkok Havalimanı'ndan yayınlar yapmaya devam eden Qunun ise gidiş-dönüş uçak biletini Kuveyt'ten gelmeden önce aldığını, otel rezervasyonunun da bulunduğunu belirterek, bu durumun Suudi Arabistan yönetimi tarafından düzenlendiğini Bangkok'tan Kuveyt'e geri götürülmek üzere zorla alıkonulduğunu savundu.
Twitter'da büyük ilgi çeken olay nedeniyle Rahaf al-Qunun'a takipçileri tarafından binlerce destek yağarken, İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından da olayla ilgili bilgilere yer verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!