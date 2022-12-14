Türkiye İstatistik Kurumu, Süt ve Süt Ürünleri Üretimi ile ilgili ekim ayı verilerini paylaştı.

Ticari süt işletmelerince ekim ayında 725 bin 868 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6; Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azaldı.

En büyük düşüş tereyağı ve içme sütünde yaşandı. Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 27,1, içme sütü üretimi yüzde 24,1 düştü. Ayran üretimi yüzde 13,3, inek peyniri üretimi yüzde 5,4, yoğurt üretimi yüzde 3,9 azaldı.

Ocak-Ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 19,1, ayran üretimi yüzde 8,1, yoğurt üretimi yüzde 3,2 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 5,1 ve içme sütü üretimi yüzde 3,3 azaldı.

Bir önceki ay 751 bin 279 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında yüzde 3,4 azalarak 725 bin 868 ton oldu.

Bir önceki ay 123 bin 294 ton olan içme sütü üretimi Ekim ayında yüzde 15,6 azalarak 104 bin 102 ton olarak gerçekleşti.

ENFLASYON SEPETİNDE EN BÜYÜK YÜKSELİŞİ YAŞAMIŞTI

Tereyağı, süt ve peynir, kasım enflasyonunda zam şampiyonu olmuştu. Tereyağı yüzde 17.58, taze süt 15.71, peynir ise yüzde 15.05'lik fiyat yükselişi yaşadı. Üretimdeki düşüş fiyatlara zam olarak yansıdı.

Ekim ayı verilerindeki süt üretimi düşüşü, tüketime hazır hale gelmesi aylar süren peynir gibi ürünlerde önümüzdeki dönemde fiyat artışı yaşanabileceğinin sinyallerini verdi.

HAYVANLAR KESİME GİDİYOR, ÜRETİM DÜŞÜYOR

Süt alım fiyatlarından memnun olmayan üreticiler, hayvanları kesime göndererek et üretimine geçiyor.

TÜSEDAD Başkanı Sencer Solakoğlu, ekim ayında Habertürk TV'de katıldığı programda, kesime giden hayvan satısının 1.5 milyon ile 1.7 milyon arasında olduğunu tahmin etti. Bu durumda süt üretiminin yüzde 25'ten fazla daralacağını öngördü.

EKİMDE İHRACAT AZALDI

2022'nin ilk 10 ayında 519.2 milyon dolarlık süt ve süt ürünleri ihracatı yapıldı. Döviz kuru sebebiyle üreticiler yılın büyük bölümünde ürünlerini dış pazara yönlendirdiler. Ekim ayında ise üretim düşüşünün yanı sıra süt alım fiyatının 8,5 TL'ye yükseltilmesi ve desteğin artırılmasıyla üreticiler tekrar iç pazara döndü.

Eylülde ihracat 45.2 milyon dolar iken ekimde 29.6 milyon dolara düştü. İhracatta 1 ayda yüzde 34.5'luk azalma gerçekleşti. Miktar bazında ise 14.4 bin tondan 10.2 bin tona düşerek yüzde 29.2'lik düşüş yaşandı.