Süt yerine yine sıvıları kullanarak tat anlamında pek de bir farklı olmayan sütsüz krep hazırlayacağım bu kez sizlere. Yiyenlerin içinde ne gibi bir farklılık olduğunu anlamayacağına da çok eminim. Dilerseniz içerisine peynir, tereyağı gibi tuzlu malzemeler koyup afiyetle yiyin, meyve, bal, çikolata gibi malzemelerle de kahvaltınızın tatlı sonu yapın. Her türlü nefis olan sütsüz krep tarifini bir yere not almayı unutmayın.

Sütsüz Krep İçin Gereken Malzemeler:

2 tane yumurta

1, 5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı su

1 çay kaşığı toz şeker ve tuz

Tavayı yağlamak için 1 tatlı kaşığı margarin

Sütsüz Krep Yapılışı:

Sütsüz krep için büyük bir kâseye yumurtayı kırıp, çatal ya da tel çırpıcı ile çırpın.

Yumurtanın üzerine yoğurt, su, toz şeker, tuz ve unu ilave ederek kek hamurundan daha cıvık bir hamur hazırlayın.

Hazırladığımız krep hamurunu ne kadar fazla çırparsanız sonuç o kadar güzel olur.

Hazır hale gelen krep hamurunu, 10-15 dakika kadar beklettikten sonra pişirmeye başlayın.

Servis tabağına alarak sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kıvamında problem yaşarsanız 1/2 su bardağı un daha ilave edebilirsiniz.

Kreplerinizi dilerseniz peynir, tereyağı gibi ürünlerle ya da meyve, çikolata gibi tatlı malzemelerle de servis ederek afiyetle tüketebilirsiniz.