Sutopu Kadınlar 1. Lig'de şampiyon Galatasaray Zena
Galatasaray Zena Kadın Sutopu Takımı, 1. Lig'de 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamladı.
Giriş: 18.05.2025 - 18:46 Güncelleme: 18.05.2025 - 18:46
Sutopu Kadınlar 1. Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray Zena oldu.
Sutopu Kadınlar 1. Lig final serisi üçüncü maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray Zena, Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda karşılaştı.
Rakibini 11-9 yenerek seriyi 3-1 kazanan Galatasaray Zena, şampiyonluğa ulaştı.
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