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Fenerbahçe’ye attığı muhteşem golle Rize’de hayat veren Jailson takımına üç puanı getiren isim oldu. Bu sezon daha çok stoper mevkiinde görev alan Sambacı oyuncu kimi zaman iyi maçlar çıkarsa da özellikle yaptığı bireysel hatalar sebebiyle çok eleştirilmişti. Fakat derbiyle birlikte yeniden formayı giyen ve yine defansın ortasında oynayan Jailson, gösterdiği iyi performansın yanı sıra Çaykur Rizespor’a yaklaşık 40 metreden attığı golle üzerine düşenden fazlasını yaptı.
ÇOK ÇALIŞTI, ÖDÜLÜNÜ ALDI
Habertürk’ten Ahmet Selim Kul’un haberine göre Jailson’un attığı bu golün altında ise oldukça azimli bir çalışma yattığı kaydedildi. Brezilyalı oyuncunun uzun süredir antrenmanlardan sonra ısrarla şut çalıştığı ve takımda bu konuda en çok bu ekstra idmanı yapan isim olduğu ortaya çıktı.
Attığı golle takımına 3 puanı getiren isim olan Jailson soyunma odasında da arkadaşları tarafından tebrik edilirken teknik direktör Ersun Yanal da hem stoper mevkiinde gösterdiği başarılı performans hem de attığı gol nedeniyle oyuncusunu özel olarak kutladı.
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