Süt ve süt ürünleri kanser riskini artırabilir mi?

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Uğur Coşkun, geçtiğimiz günlerde Micheal Orlich ve arkadaşları tarafından süt ve süt ürünleri tüketiminin prostat kanseri riski açısından incelendiği bir çalışma yayınlandığını bildirdi.
PROSTAT KANSERİ RİSKİ DAHA FAZLA
Coşkun, American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayınlanan bu çalışmada süt ürünlerinin özellikle de süt tüketiminin fazla olduğu erkeklerde, daha az tüketenlere kıyasla prostat kanseri riskinin daha fazla olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Uğur Coşkun araştırma hakkında şu bilgileri verdi: “Başlangıçta kanseri olmayan 28 bin erkekte yapılan analizde, günde yaklaşık 2 bardak yani 430 gram süt veya süt ürünü tüketen erkeklerde, haftada yarım bardak süt veya süt ürünü tüketenlere göre (yaklaşık günlük 20 gram) prostat kanseri riski yüzde 25 daha fazla bulunmuş. Aynı çalışmada yapılan analizde süt ürünleri dışında kuruyemiş, turpgiller ve diğer yeşil sebzeler gibi kaynaklardan alınan kalsiyumun prostat kanseri riskini artırmadığı saptanmış. Buna göre deniyor ki süt ve süt ürünlerinin prostat kanseri riskini artırıcı etkisi kalsiyuma bağlı değil, süt ürünleri içerisindeki başka etmenlere bağlı olabilir.”
PROSTAT KANSERİ RİSKİ FAZLA OLANLAR DİKKAT!
Prostat kanserinin hormona duyarlı bir kanser türü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun, süt ve süt ürünleri içerisinde yer alan insülin benzeri büyüme faktörüne benzer uyarıcı moleküller bu artmış prostat kanseri riskinden sorumlu olabileceğini belirterek, “Bu çalışmada ortaya konulan risk artışı gerçekten önemli fakat daha büyük analizlerle ortaya konulmalı ve netleştirilmeli. Özellikle prostat kanseri riski fazla olduğu düşünülen erkeklerde süt ve süt ürünlerinde kısıtlamaya gidilebilir. Bu kişilerde yulaf, soya ve benzeri süt ürünleri diyetisyen önerileriyle takviye amacıyla kullanılabilir” dedi.
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