Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1; Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı.

ŞUBAT 2017'DEN BERİ EN DÜŞÜK SEVİYE

Toplanan inek sütü miktarı Mayıs 2022'den beri düşüş trendine girerken kasım ayında en düşük seviyeye geldi. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azaldı ve 718 bin 166 ton oldu, Şubat 2017'deki 702 bin 784 tondan bu yana en düşük rakam olarak gerçekleşti.

Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 8,8, içme sütü üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 3,1 azaldı. Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 16,1, ayran üretimi yüzde 7,2, yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,8 ve içme sütü üretimi yüzde 2,4 azaldı.

Bir önceki ay 757 bin 79 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı kasım ayında yüzde 5,1 azalarak 718 bin 166 ton oldu.

Bir önceki ay 120 bin 847 ton olan içme sütü üretimi kasım ayında yüzde 1,9 artarak 123 bin 123 ton olarak gerçekleşti.

SÜT FİYATLARINDA ARTIŞIN SÜRMESİ BEKLENİYOR

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (Tüsedad) Başkanı Sencer Solakoğlu, geçtiğimiz günlerde Habertürk'e yaptığı açıklamada sütte arz sıkıntısı yaşandığı belirtmişti. Solakoğlu, fiyat artışlarının süreceğinin sinyallerini vererek, "Sahada belirlenen fiyatlar şu anda yaklaşık bir yüzde 10 daha arttı. Ocak ayı için taban fiyat 12 TL mertebesinde, üstüne prim konuşuluyor. Yani süt fiyatı, süte gelecek olan talep ile doğru orantıda artmaya devam edecektir gibi gözüküyor. Bunun sebebi de yıllardır zarar eden ama son bir yıl içerisinde çok ağır zarar eden ve kapanan işletme sayısının çok olması, zarar etmelerinden dolayı kapasite düşürülmesinden kaynaklı bir arz sıkıntısı yaşanıyor. Bunun da yaşanacağını biz zamanında defalarca uyardık ve o uyardığımız sonuçlara ne yazık ki 85 milyon vatandaş katlanacak gibi duruyor" ifadelerini kullanmıştı.

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