'Süt sağlıklı bir yaşam için en temel gıda'

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Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu’nun (FAO) öncülüğünde 2001 yılından itibaren tüm dünyada kutlanan 1 Haziran Dünya Süt Günü’nde, bir kez daha sütün insan sağlığı için önemi, ekonomiye ve toplumsal yaşama katkısına dikkat çekildi.

Dünya nüfusu artmaya devam ettikçe besin değeri zengin gıdaların daha önemli hale geldiğini vurgulayan Uluslararası Sütçülük Federasyonu’nun (IDF) yayımladığı raporda, süt ve süt ürünlerinin sağlıklı beslenmeye ve sürdürülebilir gıda arzına katkısının altı çizildi.

Sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzı için besleyici gıdalara ulaşılabilmesinin kritik olduğu belirtilen raporda, tüm dünyada güvenle tüketilebilecek yüksek kaliteli süt ürünleri üretiminin artırılmasının önemi vurgulandı.

'EN TEMEL, EN DENGELİ VE EN BESLEYİCİ GIDA'

Dünya Süt Günü vesilesiyle açıklama yapan Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz da sağlıklı, kaliteli süt ürünlerinin Türkiye’nin her köşesine ulaşması ve süt ürünleri tüketiminin gelişmesi için yatırımlarına devam ettiklerini belirtti.

Yılmaz, "Bu özel günde kamuoyunu sütün faydaları hakkında bilgilendirmeyi önemli görüyoruz. Süt, sağlıklı bir yaşam sürebilmemiz için gerekli besin öğelerini doğal olarak içeren, en temel, en dengeli ve en besleyici gıdamız. Bu değerli gıdanın üretilmesi de, tarım, sanayi ve hizmet olmak üzere birçok farklı alt sektörü harekete geçiriyor, milyonlarca insana istihdam yaratıyor ve refahın geniş kitlelere yayılmasını sağlıyor" dedi.