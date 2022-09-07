Mutfakta kaynayan sütün buharı bunu yapıyor!

Alerjiler sık görülen hastalıklar arasında yer alıp toplumun yüzde 25-40’ını etkiliyor. Nüfusun yaklaşık yüzde 80’i ise yaşamı süresince en az bir alerjik sorunla karşılaşıyor. Sık rastlanan alerjik hastalıklar arasında ilk sırada alerjik rinit bulunurken onu astım izliyor. Dünyada yaklaşık 300 milyon astım hastası olduğu, hastalığın Türkiye’de yüzde 5-10 oranında görüldüğü belirtiliyor. Özellikle çocukluk çağında her 10 çocuktan birinde astım olduğuna dikkat çekiliyor. Astıma sık eşlik eden alerjik nezlenin görülme oranı ise yüzde 10-15 arasında değişiyor. Bu noktada, 4 kişiden birinin, yaşamının bir evresinde ürtiker (kurdeşen) geçirdiği bildiriliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA KİRLİLİĞİ

Son yıllarda iklim değişikliği ve küresel ısınmanın alerjik hastalıklar üzerindeki etkisine daha çok dikkat çekiliyor. İklim değişikliğinin hava kirliliği ve alerjen düzeylerinde artışa yol açarak solunum sistemi ve alerjik hastalıklara neden olduğu belirtiliyor. Ekstrem hava olayları; orman yangınları ve fırtınalar astımlı hastalarda ataklara yol açıp yeni astım vakalarının ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Modern yaşam tarzının, hayatımıza binlerce kimyasal sokması da önemli etkenler arasında kabul ediliyor. İklim değişikliğinin yanı sıra; hava kirliliği, mikroplastikler, biyoçeşitlilikte azalma, sigara, beslenme tarzında değişiklikler, modernleşme, kentleşme ve globalleşme karşılaştığımız dış etkiler olarak sıralanıyor. Bunların bazılarının deri ve mukoza (iç organların döşeyici tabakası) bütünlüğünü bozarak egzama, besin alerjisi, astım, alerjik nezle, alerjik özofajit gibi hastalıkların sıklığında artışa neden olduğu öne sürülüyor.

Prof. Dr. Dilşad Mungan

BESİN VE İLAÇ ALERJİLERİNDE ARTIŞ VAR

Prof. Dr. Dilşad Mungan, besin ve ilaç alerjilerinin sıklığında giderek bir artış gözlendiğini söyleyerek, “Bu gerçek bir artış olabileceği gibi, tanı yöntemlerindeki gelişme ve beslenme özelliklerinin değişmesinin (daha çok katkı maddesi, fast-food vb.) bir sonucu da olabilir. Tedavide çok yeni ve çeşitli moleküllerin kullanılmaya başlanması da ilaç alerjileriyle daha sık karşılaşılmasına yol açıyor. Alerji sıklığı, ‘yeni antibiyotikler’, ‘kemoterapötikler’ ve ‘akıllı ilaç’ diye adlandırılan biyolojik ajanlara karşı da artış gösteriyor. Covid-19 döneminde belirli bir alerjik hastalık grubunda artış yaşanmadı” diyor.

ŞAŞIRTAN ALERJİK REAKSİYONLAR

Alerjilerin bazen akla gelmeyen şaşırtıcı ve çok ciddi sonuçları olabiliyor. Geçmişte yaşanan örnekler de bunu doğruluyor. Susam alerjisi olan bir genç kızın uçakta susamlı yemek yedikten sonra alerjik şoka girerek hayatını kaybetmesi bu örnekler arasında bulunuyor. Fıstık alerjisi olan bir çocuğun ailesinin, sorumluluğu kabul ettiğine dair form imzalamadığı için çocuğun uçağa alınmaması da öyle. Süt alerjisi olan bir bebeğin mutfakta kaynayan sütün buharı ile alerjik şoka girmesi ise pek çoğumuz için akla gelmekten çok uzak olsa da gerçek. Besin alerjisi ile ilgili çarpıcı örnekler ise hastanın ‘anaflaksi’ adı verilen alerjik şokla hayatını kaybedebileceğini gösteriyor.