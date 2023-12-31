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        Haberler Gündem 3. Sayfa Susurluk'ta kaybolan Nail Ceylan'ı arama çalışmaları sürüyor

        Susurluk'ta kaybolan Nail Ceylan'ı arama çalışmaları sürüyor

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarla sürmek için traktörle evden ayrıldıktan sonra kaybolan genç ekiplerce aranıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 16:34 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:35
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        Kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
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        İlçeye bağlı Kocapınar Mahallesinde yaşayan Nail Ceylan (23), tarla sürmek için traktörle evden ayrıldı.

        Eve dönmeyen oğlunu merak eden aile, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma, AFAD, Susurluk Belediyesi ve itfaiye ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

        Ekiplerin çalışmaları sonucu Simav çayının Susurluk bölümündeki Karaköy Mahallesi yakınlarında Ceylan'ın traktörü bulundu.

        Ceylan'a henüz ulaşamayan ekipler, çayda çalışmalarına devam ediyor.

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