SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Ünlüler ve Gönüllüler takımı son kez ödül karşılaşmasında mücadele verirken oyunun ödülü ise yörelere ait lezzetler oldu. Bu yemekler ise; Bulgur çorbası, ıslama köfte, Ankara tava vepeynir helvası oldu.

10 olanın kazandığı ödül oyununda Gönüllüler takımı yarışı 9-8 önde görütürürken Barış'ın sayısı ile eşitlik oluştu. En iyilere ise gönüllülerden de Ogeday-Ayşe ve ünlülerden Barış-Sema çıkarken oyunun kazananı Barış Murat Yağcı'nın sayısı ile ünlüler takımı oldu.

Survivor 2022 All Star'ın en eğlenceli oyunu Bil Bakalım'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı heyecanlı bir mücadele sergiledi. 5 bin TL'lik hediye çeki ve Kemalpaşa tatlısı ödülünün kazananı 10-5 skorla ünlüler takımı oldu.

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