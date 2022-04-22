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Survivor yeni takımlar belli oldu! Survivor 2022 yeni takımlar kadrosu ile Mavi takım ve kırmızı takım yarışmacıları

Survivor yeni takımlar belli oldu! İşte Survivor Mavi takım ve Kırmızı takım oyuncuları

Survivor yeni takımlar dün akşam yayınlanan son bölümde açıklandı. Acun Ilıcalı geçtiğimiz salı günü acil durum konseyi yapılacağını ve takımların karıştırılacağını açıklamıştı. 21 Nisan akşamı gerçekleştirilen acil durum konseyinin ardından Survivor yeni takımlar belli oldu. İzleyiciler Survivor yeni takımlar nasıl oluştu, kim hangi takımda? Sorusuna yanıt arıyorlar. İşte merakla beklenen yeni Survivor Mavi takım ve Kırmızı takım...

22.04.2022 - 11:28 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Azalan sayılar sebebiyle Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan eşitsizlik ve adaletsizliği ortadan kaldırmak amacıyla takımlar Mavi ve Kırmızı olmak üzere ikiye ayrıldı. Bu değişikliğin Survivor'daki son değişiklik olmayacağının belirten Acun Ilıcalı devam edecek süreçte de değişiklik olacağının altını çizdi. Bilindiği gibi Survivor'da son olarak adaya veda eden isim Yağmur olmuştu. Programı büyük bir heyecanla takip edenlerin gündeminde şimdi ise "Survivor kırmızı ve mavi takım nasıl oldu, takımlarda son durum ne?" sorusu yer aldı. İşte, Survivor'da yeni takımlar ve Mavi - Kırmızı takım kadrosu...

  • SURVIVOR'DA YENİ TAKIMLAR BELLİ OLDU MU?

    Sevilen yarışmada yeni takımların nasıl olacağı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Seyircilerden alınan 55-45 oy oranı ile değişiklik yapılmasına karar verildi. Ilıcalı, bu değişikliğin Survivor'daki son değişiklik olmayacağını belirtirken ilerleyen zamanlarda da değişiklik olacağının altını çizdi.

    KADINLARDAN TAKIM DEĞİŞTİRECEK İSİMLER

    Takım değiştirecek ilk isim Ayşe olurken ikinci isim Nagihan, üçüncü isim ise Sude oldu. 

    ERKEKLERDE TAKIM DEĞİŞTİRECEK İSİMLER

    Erkeklerde takım değiştircek ilk isim Gökhan, ikinci isim Parviz ve üçüncü isim ise Anıl oldu.

  • SURVİVOR KIRMIZI TAKIM

    Anıl*

    Barış

    Adem

    Batuhan

    Gökhan

    Sema

    Merve

    Sude*

    Ayşe*

  • SURVİVOR MAVİ TAKIM

    Atakan*

    Berkan

    Ogeday

    Hikmet

    Parviz*

    Seda

    Nisa

    Evrim

    Nagihan*

  • SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Ünlüler ve Gönüllüler takımı son kez ödül karşılaşmasında mücadele verirken oyunun ödülü ise yörelere ait lezzetler oldu. Bu yemekler ise; Bulgur çorbası, ıslama köfte, Ankara tava vepeynir helvası oldu.

    10 olanın kazandığı ödül oyununda Gönüllüler takımı yarışı 9-8 önde görütürürken Barış'ın sayısı ile eşitlik oluştu. En iyilere ise gönüllülerden de Ogeday-Ayşe ve ünlülerden Barış-Sema çıkarken oyunun kazananı Barış Murat Yağcı'nın sayısı ile ünlüler takımı oldu.

    Survivor 2022 All Star'ın en eğlenceli oyunu Bil Bakalım'da Ünlüler ve Gönüllüler takımı heyecanlı bir mücadele sergiledi. 5 bin TL'lik hediye çeki ve Kemalpaşa tatlısı ödülünün kazananı 10-5 skorla ünlüler takımı oldu.

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