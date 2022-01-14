Survivor Yasin Obuz kimdir?

Survivor All Star 2022 kadrosunda yer alan Yasin Obuz daha önce MasterChef 2019 ve Survivor 2020’de boy göstermişti. İzleyicilerin hafızasında delidolu, komik birisi olarak iz bırakan Yasin Obuz Survivor 2022 All Star'ın başlamasına sayılı gün kala araştırılıyor. Peki, Survivor Yasin kimdir? İşte Yasin Obuz hakkında...

SURVİVOR YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Üç kardeş olan Yasin Obuz, küçük yaşlardan beri sporla yakından ilgilenmektedir. 1998 yılında ilk spor lisansını çıkarttı. Amatör olarak ve profesyonel olarak futbol ile ilgilenen Yasin Obuz, ek olarak 2 yıl kadar jimnastik ile ilgilendi.

Yasin Obuz Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Bölümü mezunudur. Üniversite okuduğu yıllarda fitness, futbol, yüzme gibi alanlarda kendisini geliştirdi. Üniversite yıllarının son dönemlerinde yemek yapmaya merak salan Yasin Obuz, mutfak yemeklerini yapma üzerine eğitimler aldı ve kendisini aşçılık alanında geliştirdi.

Spordan daha çok yemek yaparken mutlu olan Yasin Obuz, yemek mutfağını iyice öğrenmek için yaklaşık olarak 20 kadar ülkeye seyahat etti. Buralarda farklı yemek kültürlerini gördü ve nasıl yapıldığı üzerine birçok tecrübe edindi.

SURVİVOR YASİN EVLİ Mİ?

Survivor yarışmacıları hakkında merak edilen bir diğer konu da evli mi bekar mı oldukları oluyor. Survivor Yasin Obuz’un medeni hali bekardır.

YASİN OBUZ'UN BOYU VE KİLOSU KAÇ?

Survivor 2022'de gönüllüler kadrosunda yer alan Yasin Obuz, 1.83 m boyunda ve 82 kilo ağırlığındadır.

YASİN OBUZ’UN KATILDIĞI YARIŞMALAR

Yasin Obuz, ilk olarak Kanal D’ de yayınlanan Kısmetse Olur programına katıldı. Bu programdan sonra Yemekteyiz’e katılan Yasin Obuz buradaki eğlenceli yapısıyla dikkat çekmiştir. Yasin Obuz'u fenomen yapan ise Kıbrıs şivesiyle konuşması olmuştur. Sonrasında Tv8’ de yayınlanan MasterChef’e katılmıştır. Yasin Obuz burada 'Boomcu Yasin' lakabıyla kısa sürede fenomen oldu. Yasin Obuz, MasterChef’te belirli bir noktaya gelen Yasin Obuz elenerek veda etmiştir. Son olarak Survivor 2020’de başarılı performansı ile Yasin Obuz, sezonu üçüncü olarak bitirdi.