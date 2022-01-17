Survivor 2022 All-Star, yeni sezonu ile başladı. Bu yıl All-Star formatı ile ekranlara geri dönen yarışmada, Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı bulunuyor. Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları arasında da Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında da eski sezonlardan hatırlanan birçok isim bulunuyor. Survivor Ünlüler takımı yarışmacıları arasında eski şampiyonlardan Adem Kılıçcı ve Atakan Arslan; Survivor Gönüllüler takımı yarışmacıları arasında ise eski şampiyonlardan Ogeday Girişken bulunuyor. Bunun yanı sıra, Survivor kadrosu birçok önemli isimden de oluşuyor.

SURVİVOR 2022 YARIŞMACILARI KADROSU (RESİMLİ)

Her iki takımda da ilk hafta itibarı 13 yarışmacı var. Survivor yarışmacıları Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı toplamı ise 26 kişiden oluşuyor. Peki, Survivor kadrosu kimlerden oluşuyor? 2022 Survivor yarışmacıları ve isimleri resimli olarak haberimizden öğrenebilirsiniz.

İşte, Survivor yarışmacıları kadrosu ve Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı yarışmacıların isimleri