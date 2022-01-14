Survivor Sude kimdir, kaç yaşında ve nereli? 2022 Survivor Gönüllüler yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı, yaşı ve biyografisi

TV8 ekranlarının en uzun soluklu yarışma programlarından biri olan Survivor 2022 15 Ocak Cumartesi gecesi ekrana gelecek ilk bölümüyle birlikte başlıyor. Survivor Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı yarışmacıları açıklandığından beri en çok araştırılan konulardan biri de Survivor Gönüllüler takımı yarışmacısı Sude Burcu'nun hayatı oldu. İşte Survivor Sude yaşı, boyu, memleketi ve hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SUDE KİMDİR?

Aslen tekvandocu olduğu bilinen Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 İzmir'de dünyaya geldi. Sporcu bir aileden gelen Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu.

Henüz 25 yaşında olan Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Sude Burcu spor hayatına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel olarak devam ediyor.

Aynı zamanda da zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu Boğa burcudur. Sude Burcu'nun 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.